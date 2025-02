Budapest Central European Fashion Week: Een springplank voor Centraal-Europees talent

Er is een nieuwe beweging gaande in de mode-industrie. Doordat de vraag naar grote luxemerken afneemt – zoals blijkt uit de dalende cijfers van Kering en LVMH – ontstaat er ruimte voor vernieuwing. Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) speelt hierop in.

Dit seizoen viert de modeweek haar 15e verjaardag, die plaatsvond van 10 tot 16 februari. Gedurende de week zijn er verschillende programma’s, tentoonstellingen en shows verspreid over drie dagen. Met 50 evenementen draagt het evenement bij aan de vier belangrijke doelen van de organisator, het Hongaarse Fashion & Design Agency (HFDA): Hongaarse ontwerpers aan lokale consumenten voorstellen, hun merken internationaal maken, de industrie opleiden en het productieplatform in Hongarije versterken voor bredere beschikbaarheid.

Wat betreft dat laatste is de positie van Hongarije duidelijk: het land speelt al een belangrijke rol in de productie van luxemerken, wat wijst op het vakmanschap in de regio. De hoop is dat dit talent via BCEFW internationaal erkenning krijgt en zich op grotere modeplatforms kan presenteren.

Boedapest is niet de enige opkomende modestad met deze ambitie. Ook modeweken in Oslo, Riga en Barcelona streven naar de erkenning die Kopenhagen en Berlijn al hebben. Waar deze steden ooit opkomende ontwerpers introduceerden, zijn ze nu belangrijke hubs voor gevestigd talent. Vanwege de centrale ligging van Hongarije zien de organisatoren hun rol vooral als een springplank voor Centraal-Europa. Ze willen veelbelovende ontwerpers uit kleinere en minder verbonden regio’s meer erkenning geven. Daarom heeft BCEFW de samenwerking uitgebreid met modecollectieven uit buurlanden zoals Servië, Slowakije, Roemenië en Tsjechië. Dit initiatief ontstond tijdens de pandemie en geeft elk land de kans om ontwerpers te presenteren op BCEFW, via groepsshows op de eerste dag of grotere shows in de dagen ervoor.

Petra Kubikova: ‘Ik wil lokale mode maken voor lokale mensen…’

De Slowaakse ontwerpster Petra Kubikova bewijst dat zo’n samenwerking vruchten kan afwerpen. Ze reist regelmatig naar Boedapest om haar collecties te presenteren en heeft daar een toegewijde groep Hongaarse klanten opgebouwd. BCEFW biedt Kubikova sinds haar eerste deelname in de beginjaren veel ruimte om haar werk te tonen. Vergeleken met andere evenementen trekt de professionaliteit van het festival haar aan – van de organisatie van het programma tot de modellen – evenals de kosten, die lager zijn dan die van grotere modeweken. Door dichtbij haar thuisland te blijven, kan ze deelnemen aan de internationale modekalender, terwijl ze dicht bij haar klanten blijft, wat past bij haar made-to-order productie. Kubikova zegt: "Ik wil lokale mode maken voor lokale mensen. Wat het milieu betreft, is het niet logisch om enorme hoeveelheden kleding per vliegtuig of schip te versturen."

Petra Kubikova AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.

Petra Kubikova AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.

Partnerschappen werken natuurlijk in twee richtingen. Hongaarse ontwerpers krijgen ook de kans om hun werk te tonen op modeweken in geassocieerde landen, zoals het geval is voor Kata Szegedi. Voor dit seizoen van BCEFW kiest het ontwerpduo achter het merk, Szegedi en haar partner Daniel Benus, ervoor om hun collectie te tonen in een presentatieformat. Later organiseren ze een show tijdens Bucharest Fashion Week, een evenement dat, ondanks pas twee edities, al veel belangstelling vanuit de industrie heeft gewekt.

Hoewel Szegedi haar grenzen breder heeft getrokken dan Boedapest en ook in New York en Milaan heeft geshowd, blijft er een sterk gemeenschapsgevoel dat haar werk als ontwerper bepaalt. Dit idee weerspiegelt zich in haar showcases, waarbij Szegedi samenwerkt met vrienden uit andere culturele sectoren. Zo was de fotografie van Jelen Ádám de achtergrond voor haar FW25-presentatie.

Szegedi behoort tot een handvol meer gevestigde Hongaarse ontwerpers die op de tweede dag van het evenement in de hoofdstad showen. Dit is hun manier om de lokale mode-industrie te ondersteunen en persoonlijk in contact te komen met consumenten. "Boedapest wordt nu een hotspot voor mode. Wij [zijzelf en Benus, red.] houden van de stad. We ontwerpen voor stadsmensen, dus we zijn erg geïnteresseerd in de passie van het stadsleven. We hebben veel particuliere klanten hier, maar ook bestellingen van over de hele wereld," zegt ze. Ze voegt eraan toe dat ze de intieme essentie van haar merk niet opoffert voor een snelle expansie.

Kata Szegedi, AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.

Dora Zsigmond, de ontwerpster en oprichtster van haar gelijknamige merk Zsigmond, hecht veel waarde aan het onderhouden van relaties, zowel met haar vaste klanten als met de mensen van wie ze zeldzame en historische materialen betrekt. Dit versterkt Zsigmonds inspanningen om het Hongaarse plattelandserfgoed te behouden. Ze is een expert op dit gebied en heeft als adviseur gewerkt voor tentoonstellingen die deze onderwerpen behandelen. Dit concept komt duidelijk naar voren in haar FW25-show, Dark Horse, waarin ze haar "meest emotionele collectie tot nu toe" presenteert. Modellen lopen over de catwalk alsof ze 18e- en 19e-eeuwse bandieten zijn, die de rafelige ontwerpen inspireerden.

Deze inspiratie weerspiegelt Zsigmonds wens om haar diepgaande kennis van de Hongaarse folklore over te dragen aan een jongere generatie, die door beperkte blootstelling het contact met deze geschiedenis heeft verloren. Volgens brandmanager Krisztina Tar spreekt dit idee ook klanten van New York tot Tokio aan, die de culturele referenties in hun eigen leven herkennen of waarderen. Zij maken deel uit van de internationale, maar hechte community van het merk, die langzaam is gegroeid, ondanks dat Boedapest niet dezelfde netwerkstructuren heeft als andere modehoofdsteden. De vraag is er echter wel, wat duidelijk werd tijdens de show, die tot de nok toe gevuld was met fans die op tijd hun tickets hadden bemachtigd.

Zsigmond AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.

De mode-ervaring democratiseren en deuren openen voor lokale talenten

Het betrekken van het publiek bij de modeweek is al lange tijd een integraal onderdeel van BCEFW. Via de Fashion Hub, een stadsbreed programma van publieke evenementen, en de beperkte verkoop van tickets voor de runwayshows, trekt de modeweek een publiek aan dat steeds meer de behoefte voelt om de lokale industrie en haar merken te ondersteunen, waarvan velen zelf klant zijn. Dit is het standpunt van Zsófia Jakab, CEO van HFDA, die de laatste dag van de modeweek exclusief heeft toegewezen aan lokale ontwerpers. Ze zegt: "[Hongaarse consumenten] willen [lokale ontwerpers] naar beste vermogen ondersteunen, dus deze ontwerpers moeten bekend zijn in Hongarije. [De modeweek] is de manier waarop ze dichter bij hun consumenten kunnen komen."

Het versterken van deze bredere steun voor de industrie is essentieel, vooral in het huidige klimaat, dat vooral moeilijk blijkt voor opkomende ontwerpers. Om deze problemen te verzachten, biedt HFDA mentorschap, advies en een podium voor merken die hun capaciteiten willen bewijzen. Victoria Wang, een jonge ontwerpster, is daar één van. Haar collectie vormde het laatste deel van de New Talent Collective-show, die de finale van de eerste dag van BCEFW was. In slechts vijf looks van delicate plissé en vrouwelijke snits, geïnspireerd door de Chinese Mignon etnische groep, laat ze effectief zien waar haar merk voor staat.

Voor ontwerpers zoals Wang is een van de grootste obstakels het opbouwen van relaties met lokale fabrikanten en leveranciers. Stoffenwinkels zijn op dit moment haar belangrijkste bron voor het verkrijgen van materialen voor haar collecties. Dit is een veelvoorkomend probleem voor nieuwe ontwerpers, wereldwijd, die geen deals kunnen sluiten zonder de grotere productiecapaciteiten die fabrikanten nodig hebben. Veel van deze fabrikanten in Hongarije bedienen al grootschalige luxemerken, zoals Dolce & Gabbana. Jakab erkent deze cyclus, maar met de vierde pijler van het agentschap gericht op het opbouwen van de productie, hoopt ze deze barrière te doorbreken via BCEFW.

Victoria Wang AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.

Jakab erkent dat er in Hongarije nog veel te leren valt als het gaat om het stimuleren van zowel de lokale modeindustrie als de namen binnen die industrie. De vraag groeit, maar het land moet nog een inhaalbeweging maken. Hoewel de wereldwijde retailomgeving momenteel uitdagend is, ontbreekt het in Boedapest aan overvloed. De stad heeft bijvoorbeeld geen warenhuis en slechts een handvol luxe merkwinkels, terwijl veel multinationals, zoals Zara van Inditex, de centrale winkelstraten domineren. Merken geven de voorkeur aan showroomformats, waar ze klanten direct kunnen verwelkomen. Jakab, die een achtergrond heeft in toerisme, zegt dat ze samen met de relevante organisaties werkt aan het opbouwen van dit retaillandschap voor haar ontwerpers en voor de industrie als geheel. Ze verwacht deze verschuiving de komende jaren te realiseren.

De industrie opbouwen ten voordeel van eigen talent

Verder inzicht komt uit de langdurige relatie van BCEFW met de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) en de eigen adviesraad van de modeweek. Dit team van industrie-experts werd in 2023 samengesteld om zowel het agentschap als de aangesloten ontwerpers te ondersteunen in hun streven naar erkenning. Onder de leden van de raad bevinden zich Peter Baldaszti, medeoprichter van Vanguards Group en CEO van Nanushka, en Violett Fedorova, hoofdredacteur van Vogue Ukraine, die dit seizoen aanwezig was bij BCEFW.

Fedorova trad toe tot de adviesraad slechts een jaar na het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, wat haar de kracht van mode als communicatiemiddel deed inzien. "Mode heeft geen vertaling nodig en kan door iedereen begrepen worden. Het maakt ook deel uit van culturele diplomatie, en lokale modeweken helpen jonge talenten te verzamelen, te tonen, te manifesteren en zich te ontwikkelen," zei ze tegen FashionUnited. Net als bij andere collectieven bestaat er al samenwerking tussen UFW en BCEFW in de deelname van Oekraïense ontwerpers aan Boedapest, maar Fedorova ziet ook commercieel potentieel in de synergieën tussen de twee landen.

Fashion Hub, BCEFW AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.

Fashion Hub, BCEFW AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.

Gevraagd naar de uitdagingen bij het introduceren van Centraal-Europese merken aan een breder publiek, zegt Fedorova: "De concurrentie is enorm, maar je moet begrijpen dat Centraal-Europa een zeer interessante regio is die zich lange tijd tussen twee rijken heeft ontwikkeld. Hier ontmoet het Westen het Oosten, wat zorgt voor een unieke mix van tradities die nergens anders ter wereld te vinden zijn. Daarom zouden lokale ontwerpers volgens mij nog actiever moeten werken met hun erfgoed, tradities, en deze relevant maken. Centraal-Europees design staat voor mij ook voor veel handwerk, en deze sterke kant moet duidelijker getoond worden, want in een wereld waarin AI opkomt, zal handwerk nog waardevoller worden."

Commerciële interesse blijkt uit het aantal internationale inkopers op de eerste rij. He Jing, een in Frankrijk gevestigde inkoper voor verschillende Chinese boetieks, wordt naar de modeweek getrokken om zowel een breder begrip van de Centraal- en Oost-Europese modemarkt te krijgen als om nieuwe ontwerpers te ontdekken voor de winkels waarmee ze samenwerkt. Reflecterend op de shows, zegt ze tegen FashionUnited: "Hongaarse ontwerpers integreren vaak een unieke mix van Europese traditie en moderniteit in hun kleermakerswerk en materiaalkeuzes, wat goed aansluit bij de voorkeuren van hedendaagse high-end Chinese consumenten."

Jing zoekt ontwerpers met zowel een sterke persoonlijke identiteit als marktpotentieel. "We waarderen merken die hoge eisen stellen aan hun eigen ontwikkeling en een duidelijke strategie voor internationale expansie hebben. Dit geeft ons meer vertrouwen in onze promotie-inspanningen en prijsstrategieën," zegt ze. Ondanks dat merkbekendheid een van de grootste uitdagingen is bij het introduceren van nieuwe merken in China, is er een groeiende vraag naar Europese namen, vooral in steden van de eerste en tweede orde. Ze voegt eraan toe: "De jongere generatie consumenten staat steeds meer open voor niche, high-end en onafhankelijke designermerken. Deze consumenten zijn goed opgeleid, internationaal georiënteerd en op zoek naar uniekheid en individualiteit, waarbij mode hen helpt hun levensstijl en waarden uit te drukken."

Vooruitkijkend naar de septembereditie, verwacht Zsófia Jakab van HFDA een uitgebreider programma, met meer buitenlocaties om te profiteren van het warmere weer. Ze voorziet echter ook dat BCEFW de verantwoordelijkheid kan nemen om een wereldwijd platform te zijn voor ontwerpers uit deze erfgoedrijke regio, waardoor hun zichtbaarheid wordt vergroot door een grotere media- en inkopersaanwezigheid, evenals publieke activiteiten. "Er is nu een grote kans voor ons, omdat mensen op zoek zijn naar iets unieks, en in deze regio zijn er geweldige talenten," concludeert ze.

Fashion Hub, BCEFW AW25. Credits: HFDA, Darkroom Productions.