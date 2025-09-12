Budapest Central European Fashion Week zet in op internationale allure en opkomend talent

De 16e editie van Budapest Central European Fashion Week, gehouden van 1 tot en met 7 september, versterkte haar positie als strategische hub op de Europese modekaart, met steun van de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) en de Hungarian Fashion & Design Agency (HFDA).

Een week lang presenteerden ontwerpers uit Hongarije, Servië, Tsjechië, Slovenië, Slowakije en Oekraïne hun collecties. Het programma combineerde catwalkshows met meer dan 50 nevenactiviteiten, waaronder lezingen, tentoonstellingen en netwerkbijeenkomsten voor het lokale publiek. In het kader van een overeenkomst met de Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week vertegenwoordigde de Roemeense ontwerpster Medeea haar land tijdens het evenement.

Met het oog op het versterken van de internationale uitstraling werden voor het eerst ook Hongaarse universiteiten bij de editie betrokken. Dit markeert een nieuwe stap in de richting van de consolidatie van Budapest als belangrijke speler in de mode-industrie van Centraal- en Oost-Europa.

Opkomend talent domineert de editie

Sagio. Credits: BCEFW.

“De sterke aanwezigheid van jonge talenten maakte dit seizoen bijzonder spannend. Bijna 60 procent van de ontwerpers waren opkomende namen”, aldus Zsófia Jakab, CEO van BCEFW en HFDA.

“Een belangrijk onderdeel van onze strategie is het aangaan van bilaterale partnerschappen met organisaties zoals de Tsjechische Fashion Council, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Ljubljana Fashion Week, Slovak Fashion Council, Belgrade Fashion Week en Ukrainian Fashion Week.”

Vanaf het begin is de Camera Nazionale della Moda Italiana een strategische partner geweest. Deze samenwerkingen “verrijken niet alleen het programma in Budapest, maar stellen Hongaarse ontwerpers ook in staat hun collecties in het buitenland te presenteren - van Milaan tot Ljubljana - in een uitwisselingssysteem dat hun internationale zichtbaarheid aanzienlijk vergroot. Voor de toekomst zijn we van plan dit netwerk verder uit te breiden en nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen in Azië en het Midden-Oosten”, legt de directeur uit aan FashionUnited.

De Budapest Fashion Week wil zich profileren als een belangrijk modeplaform in de regio door jong talent te ondersteunen via de voortdurende deelname van universiteiten en internationale kansen voor opkomende ontwerpers, en door het integreren van duurzame en circulaire praktijken.

Gevestigde merken en nieuwe generaties

Het evenement fungeerde als een strategische etalage die de breedte van het regionale creatieve ecosysteem weerspiegelde. Van merken in de ontwikkelingsfase die zichtbaarheid zoeken om hun groei te stimuleren tot gevestigde merken met duidelijke doelstellingen om hun partnernetwerk uit te breiden en toegang te krijgen tot nieuwe markten, of markten die vóór de pandemie al werden verkend en waar ze nu naar terug kunnen keren.

Nanushka is het duidelijkste voorbeeld dat het vanuit Budapest mogelijk is om een wereldwijd merk op te bouwen. Hun commercieel georiënteerde aanpak, gecombineerd met een focus op duurzaamheid en experimenten met innovatieve materialen, heeft geresulteerd in een internationale aanwezigheid met flagshipstores in belangrijke steden zoals Londen, New York en Shanghai.

Nanushka. Credits: BCEFW.

Het duo achter Kata Szegedi vertegenwoordigt een generatie ontwerpers die, vanuit een onafhankelijk project gestart in 2009, is geëvolueerd naar een meer bewuste aanpak. Het gebruik van vintage materialen en de integratie van slow fashion-praktijken, met de steun van mentorprogramma's van HFDA en CNMI, begeleiden de ontwerpers naar internationale expansie.

Kata Szegedi. Credits: BCEFW.

Bij Nubu Studio viel de etherische en vloeiende esthetiek van Judit Garam op, die ontworpen leek om de bewegingen van de dansers op de catwalk te omarmen. De silhouetten werden vertaald naar veelzijdige en commerciële kledingstukken die een minimalistische verfijning aan het dagelijks leven toevoegen. Deze aanpak heeft al de interesse gewekt van markten zoals de Verenigde Staten, Japan en Hong Kong.

Nubu Studio. Credits: BCEFW.

De showroom in Re-see-formaat was een van de strategische pijlers van het evenement. Het bood een directe dialoog tussen ontwerpers, pers en inkopers. De inzet van de organisatie om Aziatische professionals aan te trekken weerspiegelde het vertrouwen dat de markt in Hongarije een onderscheidend aanbod zal vinden, terwijl de aanwezigheid van Europese landen zoals Griekenland bevestigde dat de internationale interesse zich ook binnen het continent uitbreidt.

Showroom. Credits: Alicia Reyes Sarmiento | FashionUnited.

De rol van de academie

Gevestigde merken geven de Budapest Central European Fashion Week een solide basis, maar het zijn de nieuwe generaties ontwerpers die de toekomst van de regio fris en interessant maken. Voor het eerst werden presentaties van de Metropolitan University Budapest (METU) en de Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME) opgenomen in het officiële programma.

Hoedenontwerpster Markus Hannah legde aan FashionUnited uit dat de dagelijkse stijl in Hongarije vaak ingetogen en zelfs conservatief is. Toch verdedigde ze het idee dat jonge ontwerpers ‘groot denken’ en de folkloristische traditie durven te herinterpreteren. Deze reflectie sluit aan bij de opvallende visuele taal van haar presentatie. Haar grootste uitdaging, geeft ze toe, is opvallen in een verzadigde markt: “Een goed idee is niet genoeg; je moet het weten te presenteren, nieuw, fris en uniek zijn.”

Project van Markus Hannah. Credits: Foto van Mark Szmetana.

Noémi Winkler benadrukt het belang van vakmanschap als onderscheidend element van de Hongaarse mode: “Wat ons onderscheidt, is onze diepe verbondenheid met handwerk en cultureel erfgoed.”

Winkler, gefascineerd door weven en technisch experimenteren, richt haar internationale carrière op Azië met een master in Shanghai. Ze is ervan overtuigd dat lokaal talent wereldwijde zichtbaarheid kan krijgen met een sterk en authentiek verhaal.

Credits: Noémi Winkler

Petra Nagy biedt een ander perspectief, gericht op schoenen en de doe-het-zelfcultuur. Volgens haar wordt de Hongaarse mode beïnvloed door economische factoren: “Luxe is voor de meesten niet toegankelijk, maar mijn generatie vindt creativiteit in tweedehands kleding en zelfexpressie.”

Haar academische ervaring heeft haar ertoe gebracht te experimenteren met onverwachte materialen, zoals aluminium. Haar doel is om haar eigen schoenenmerk te lanceren na ervaring te hebben opgedaan bij een groot bedrijf.

Petra Nagy. Credits: Robin Czunderlik.

Binnen de internationale groep jonge talenten viel het werk van de Sloveense textielontwerper Lan Krebs op, die onlangs afstudeerde met een master aan de Swedish School of Textiles. Zijn werk, gepresenteerd samen met twee andere Sloveense ontwerpers, bracht breitechnieken naar een interessant niveau. Het materiaal werd omgezet in sculpturale structuren die leken te reageren op de beweging van het lichaam. Het resultaat waren visueel opvallende stukken, tussen futuristisch en organisch, die hem een prominente plek in het programma gaven.

Lan Krebs. Credits: BCEFW.