Bugatti Collectie Lente/Zomer 2027 Trend Statements

1. Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer

“Met Forte sotto il sole! vangen we de stilte van een zomermiddag in Forte dei Marmi — Dolce Far Niente in zijn meest moderne vorm. We stappen af van theatrale oversized proporties en omarmen een nieuwe, precieze lichtheid. Onze ontwerpen richten zich op ‘Controlled Fluidity’ — een beweging voorbij puur oversize naar silhouetten die het lichaam ruimte geven zonder het te verbergen.”

“Kleur is voor ons dit seizoen nooit toevallig; het is een ritme. We gebruiken een rustige basis van natuurlijke tinten en verrijken deze met krachtige highlights die emotionele accenten creëren — vooral zichtbaar binnen onze Gold Line. Het is de visuele vertaling van mediterrane passie.”

“Voor bugatti is knitwear in de zomer geen tegenstrijdigheid, maar een toewijding aan ambachtelijke textuur. Door linnenmixen en grofgebreide structuren creëren we een luchtig gevoel dat de huid koelt en tegelijkertijd visuele diepte toevoegt.”

2. Kai Behrmann, Hoofd Product Herenmode

Kleurthema's

“Onze herencollectie voor Lente/Zomer 2027 weerspiegelt perfect de gecultiveerde luxe en ontspannen levensstijl van Forte dei Marmi. Met Forte sotto il sole! hebben we een collectie gecreëerd die mediterrane lichtheid combineert met subtiele, moderne elegantie. De look is zelfverzekerd maar nooit schreeuwerig — gedefinieerd door kwaliteit, understatement en moeiteloze verfijning. Duidelijke lijnen en zachte constructies zorgen voor een naadloze overgang gedurende de dag, van de beachclub naar de promenade en tot in de avond.

De kleurwerelden weerspiegelen deze Italiaanse levensstijl in meerdere facetten: bugatti blue richt zich op klassiek navy, gecombineerd met koele tinten zoals pine en pontil grey, wat de lijn een gestructureerd en mannelijk karakter geeft. Lichte nuances zoals marble en dune zorgen voor de nodige frisheid. Daarentegen oogt bugatti main warmer en levendiger: geïnspireerd door het mediterrane landschap, ontmoeten aardetinten zoals terracotta, sabbia en lido frisse accenten als palm en sunset.

bugatti gold vormt de verfijnde finale: een dieper, luxueus palet met cioccolato en sabian, geaccentueerd door de opvallende nieuwe accentkleur vino. Al met al presenteren we een perfect uitgebalanceerde collectie voor de man die zich natuurlijk beweegt tussen vrije tijd, stijl en het sociale leven.”

Polo's / T-shirts

“De grenzen tussen casualwear en verfijnd productontwerp blijven verschuiven,” legt het productmanagementteam van bugatti uit. “Tegenwoordig moeten T-shirts en polo's meer bieden dan alleen basisfunctionaliteit — ze moeten houding, comfort en stijlbewustzijn communiceren in één enkel product.”

Binnen Forte sotto il sole vormen gebreide polo's en T-shirts daarom de ontspannen kern van de collectie. Katoen-linnen en katoen/Tencel-kwaliteiten introduceren een nieuwe zomerse soepelheid in het silhouet, terwijl gemerceriseerde oppervlakken, fijne jersey en gestructureerde materialen diepte toevoegen. Bijzonder relevant is de beweging weg van vlakke oppervlakken: tonale jacquards, mini-texturen en subtiele, retro-geïnspireerde patronen creëren rust in plaats van ruis.

De T-shirts volgen dezelfde filosofie. Zachte afwerkingen, nauwkeurig geplaatste prints en ingetogen FdM-graphics interpreteren logo's niet als branding, maar als onderdeel van een culturele expressie. “Zomermode voelt modern aan wanneer deze moeiteloos oogt, maar inhoudelijk sterk is.” Dit weerspiegelt perfect de levensstijl van Forte dei Marmi: gecultiveerd, ontspannen en bewust ingetogen.

“Het gaat niet om je opdoffen voor de zomer, maar om het omarmen van een houding van ingetogen luxe. Ware lichtheid in ontwerp ontstaat pas wanneer de complexiteit binnen de structuur volledig onzichtbaar wordt in de draagervaring.”

3. Katharina Karger, Productmanagement Herenmode

Jassen / Jacks

“Zomerse bovenkleding hoeft er niet langer functioneel uit te zien om functioneel te zijn,” legt het productmanagement van bugatti uit. “Deze nieuwe lichtheid wordt niet gecreëerd door zichtbare technische kenmerken, maar door materialiteit, kleur en beweging.”

Binnen Forte sotto il sole worden jassen en jacks daarom opnieuw geïnterpreteerd: minder formeel, minder geconstrueerd — maar dichter bij een ontspannen en gecultiveerde dagelijkse levensstijl. Ultralichte katoensoorten, linnenkwaliteiten en katoen-lyocell-mixen creëren silhouetten die bewust casual aanvoelen, maar toch nauwkeurig zijn vervaardigd. Garment dye speelt dit seizoen een bijzonder belangrijke rol; het geeft de bovenkleding een gewassen oppervlak dat visuele hardheid wegneemt en diepte en authenticiteit toevoegt aan zongebruinde natuurlijke tinten.

Functionaliteit blijft aanwezig, maar treedt visueel naar de achtergrond. De Rain Series en Dynamic Series integreren prestaties subtieler dan voorheen — niet als een technisch statement, maar als natuurlijk comfort. “In de zomer wordt luxe niet langer gedefinieerd door gewicht of constructie, maar door het vermogen van een product om rust uit te stralen.”

4. Leonie Hempelmann, Productmanagement Herenmode

Pakken / Blazers

“In Lente/Zomer 2027 verliest het klassieke pak eindelijk zijn stijve, beschermende functie en wordt het een statement van bevrijde nonchalance. We zien een fundamentele verschuiving in draaggedrag. Mannen zoeken niet langer naar uniformen, maar naar een textiele vertaling van ingetogen luxe die moeiteloos beweegt tussen een zakelijke context en mediterrane nonchalance.

Binnen de Forte sotto il sole-collectie vormen blazers en pakken de architectonische ruggengraat. We herinterpreteren tailoring door traditionele structuren open te breken. Ons modulaire systeem combineert beproefde wol- en prestatiekwaliteiten met de tactiele aantrekkingskracht van linnen-katoenmixen en driedimensionale seersucker. Het silhouet beweegt bewust weg van beperkende slankheid. Terwijl het pak geworteld blijft in een zelfverzekerde regular fit, evolueert de blazer — vooral binnen onze bugatti gold-lijn — naar progressieve, licht oversized silhouetten. Warme, door de zon vervaagde kleurwerelden vervangen de berekende zakelijke blauwtinten.

Moderne zomerse tailoring wordt niet langer afgemeten aan stijfheid, maar aan de vrijheid die het de drager geeft. We creëren een vorm van hoogwaardig comfort waarbij de blazer zijn elegantie behoudt en tegelijkertijd de lichtheid van een overhemd aanneemt. Het gaat om het cultiveren van het genot van het moment — nauwkeurig geconstrueerd, maar met volledig gemak gedragen.”

5. Jürgen Oellers & Katharina Brancato, Productmanagement bugatti Broeken

Broeken

“We moeten stoppen met het definiëren van broeken puur op basis van stretch. Broeken voor Lente/Zomer 2027 zijn geen passieve metgezellen, maar architectonische statements. Binnen de gold-lijn breken we met conventionele silhouetten en richten we ons op progressief, sculpturaal volume met diepe plooien, waarbij elegantie wordt gecreëerd door de valling van het materiaal in plaats van door elasticiteit. Relevantie ontstaat door ambachtelijke precisie in de constructie van elk model. Hoogwaardige Italiaanse stoffen, gemaakt van moderne, soepele mixen met zijde, Super-120’s wol en linnen, imponeren door hun uitzonderlijke handgevoel en moderne uitstraling. Ware moderniteit wordt niet bepaald door hoeveel een broek rekt, maar door hoe zelfverzekerd hij zijn vorm behoudt.”

6. Susanne Theißen, Productmanagement Overhemden & Knitwear

Overhemden

“In de zomer van 2027 emancipeert het overhemd zich volledig van zijn rol als loutere onderlaag. We zien een tektonische verschuiving naar hybride vormen: het overhemd wordt bovenkleding, neemt de structuur van een jas aan en herdefinieert het silhouet. Met onze Forte sotto il sole-collectie reageren we op dit nieuwe draaggedrag met architectonische helderheid in plaats van decoratieve overdaad.

Het overshirt met korte mouwen fungeert als een progressieve sleutelstijl en voegt moderne koelheid toe door structuur en volume. Relevantie wordt gecreëerd door bewuste materiaalcontrasten binnen de collectie. Aan de ene kant staat het ontspannen linnen-thema met tastbare, imperfecte texturen en subtiele, op vakantie geïnspireerde prints.

Aan de andere kant dagen uiterst precieze, driedimensionale dobby-kwaliteiten en minimalistische geweven structuren het oog uit en herstellen ze de scherpte van het klassieke overhemd. In de gold-capsule culmineert dit in Italiaanse geweven meesterwerken die luxe niet definiëren door logo's, maar door pure textuur.

Tegenwoordig kan een overhemd niet langer simpelweg een look begeleiden; het moet ruimte innemen als een onafhankelijk designobject. Het is het textiele manifest van een zomer die weigert een compromis te sluiten tussen elegantie en nonchalance.”

Knitwear

“De collectie breekt radicaal met traditionele visuele gewoonten door de driedimensionaliteit van oppervlakken te vieren. Stijlen met korte mouwen en sterk geaccentueerde texturen brengen sculpturale waarde in de silhouetten. Het ware innovatiegebied ligt echter in de materialen: in onze gold-lijn smelten verfijnde linnenmixen samen met exclusieve Japanse papierkwaliteiten. Het resultaat is een droog, bijna papierachtig handgevoel dat een volledig nieuwe, koele esthetiek op de huid introduceert. Tegelijkertijd vertaalt de blue-capsule technische viscose-polyamide structuren naar een strak, stedelijk systeem.

Echte zomerse knitwear gedijt op paradox: het moet er visueel zwaar en getextureerd uitzien, maar aanvoelen als een koele bries op de huid. Hiermee brengen we de gecultiveerde Italiaanse levensstijl rechtstreeks naar progressieve streetwear.”

7. Lena Brinkmann, Hoofd Product Damesmode

Damesmode

Geïnspireerd door Forte dei Marmi, de kustplaats in Toscane, drukt de bugatti damesmode voor Lente/Zomer 2027 zomerse lichtheid uit door middel van strakke en draagbare looks.

Natuurlijke beige- en taupetinten vormen de basis, aangevuld met klassiekers als off-white en navy. Bruin evolueert naar het nieuwe zwart en creëert zachtere contrasten. Gedifferentieerde groentinten — van olijf tot lichtere, delicate nuances — spelen een belangrijke rol en worden gecombineerd met lichtblauw. Intense roodtinten verrijken het kleurenpalet en sluiten aan bij de natuurlijke tinten van het seizoen.

Verkoelende viscose, lichte katoenkwaliteiten, linnen en Tencel zorgen voor een natuurlijke draagervaring voor Lente/Zomer 2027. Naast grafische en bloemendessins en paisleys, zorgen selectief geplaatste batik-gradiënten voor moderne accenten. Strepen blijven essentieel en lopen consequent door de hele collectie, over alle materialen heen.

Het concept van gecoördineerde sets is door de hele collectie aanwezig. Naast prints zijn suèdelooks, linnen en ontspannen denimcombinaties de sleutel. Off-white denims worden gecombineerd met luchtige blousesilhouetten met nieuw geïnterpreteerde grafische strepen, terwijl soepelvallende rokken worden gecombineerd met losse, monochrome knitwear in taupe. Jurken worden opnieuw geïnterpreteerd en winnen aan belang.

Binnen de bovenkleding verschijnen ontspannen trenchcoats naast recht gesneden korte jacks en ultralichte, deels transparante nylons met glinsterende oppervlakken. De silhouetten zijn veelzijdig: van boxy cropped stijlen tot klassieke lengtes en lange, soepelvallende jassen. Lichtgewicht quilting in combinatie met neopreenmixen biedt een echt alternatief voor de blazer, terwijl de nieuwe parka's uit de Rain Series de collectie compleet maken — ultralicht, minimalistisch en perfect geschikt voor dagelijks gebruik.

8. Swetlana Kunik, Productmanagement, LLOYD Arthur Schaper Vertriebs GmbH

Riemen

De bugatti riemencollectie voor SS27 combineert authentieke, ambachtelijke looks met moderne stijlimpulsen. De focus ligt op hoogwaardige suède- en nubuckkwaliteiten die door hun kleurstelling, sportieve gevoel en premium uitstraling een ontspannen en toch verfijnd karakter creëren.

Grijs-, taupe-, salie- en warme bruintinten weerspiegelen de kleurwereld van de bugatti-collectie. Gevlochten looks en reliëftexturen geven de modellen een individueel, handgemaakt karakter. Smalle riemen introduceren een nieuw modieus aspect in het assortiment en creëren lichte, eigentijdse silhouetten.

Ook de gespontwerpen brengen nieuwe impulsen voor SS27: messingkleurige oppervlakken en afgeronde vormen zorgen voor moderne accenten.

Voor een zomerse, sportieve uitstraling maken elastische, geweven textielriemen in frisse seizoenskleuren de collectie compleet en bieden ze veelzijdige stylingopties.

9. Vera Wächter, Atair

Herensokken

De bugatti herensokkencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert een ontspannen zomerse houding met modern design, functionaliteit en sportieve accenten. De collectie is helder gestructureerd, geschikt voor dagelijks gebruik en wordt gedefinieerd door drie kleurwerelden: stedelijke blauw- en grijstinten, natuurlijke zomertinten en een opvallend vino-accent.

Het assortiment varieert van essentiële basics tot modieuze highlights. Effen sneaker-sokken in een driepak vormen de commerciële kern, aangevuld met in-shoe en laag uitgesneden modellen voor maximaal comfort. Mesh-inzetstukken, grafische patronen en subtiele, Italiaans geïnspireerde teksten zorgen voor frisse impulsen. In het segment van de lange sokken domineren premium streep- en textuurontwerpen. Bamboe dient als een belangrijk materiaal en levert zacht, ademend comfort. Geïnspireerd door Forte dei Marmi, voelt de collectie zomers, modern en ontspannen aan.

Damessokken

De bugatti damessokkencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert vrouwelijke lichtheid met sportieve invloeden, wat een moderne zomerse balans creëert.

Rustige greige- en grijstinten, warme rosé- en zonsondergangnuances, evenals frisse tinten zoals vanillegeel en lichtblauw bepalen het kleurenpalet, aangevuld met klassieke neutrale kleuren.

Van minimalistische basics tot statement-items, de collectie biedt een breed stilistisch scala: sneaker-sokken in een driepak en sportieve streepdessins ontmoeten vrouwelijke geribbelde sokken met ruches aan de randen. Italiaans geïnspireerde teksten en borduursels voegen mediterrane charme toe. Functionele in-shoe stijlen en het gebruik van bamboe zorgen voor lichtheid, ademend vermogen en hoog comfort. Over het algemeen voelt de collectie modern, vrouwelijk en ontspannen aan.

10. Markus Prüfer, Algemeen directeur HM-Moden

Leren jassen

De huidige zomercollectie herinterpreteert het tijdloze gevoel van leer en combineert Italiaanse chic met zomerse lichtheid om een ontspannen en moderne levensstijl te creëren. Lichtgewicht leren overshirts en modieuze blousonvariaties, naast ongevoerde stijlen, creëren elegante silhouetten en vertegenwoordigen de perfecte overgangs- en zomergarderobe voor het komende seizoen. Binnen het suède-segment blijft het kleurenpalet verbonden met de natuur door zachte crème-, warme marrone-, elegante grigio- en zomerse khakitinten. Fluweelachtige texturen voelen uitzonderlijk zacht aan, terwijl lichtgewicht lamnappaleer zorgt voor uitstekend comfort op koele zomeravonden.

11. Sabine Oberhofer, Hoofd Design, V. Fraas International Trading GmbH & Co. KG

Sjaals & Hoofddeksels

Koele blauwtinten, genuanceerde grijstinten en zachte khakikleuren bepalen de collectie hoofddeksels en sjaals voor Lente/Zomer 2027. Daartegenover creëren navy, beige en natuurlijke tinten een rustige, tijdloze basis. Een warm roestrood dient als een subtiel highlight — een herinnering aan een zonsondergang langs de kust van Forte dei Marmi.

Gebaseerd op deze harmonieuze kleurwereld, belichaamt de Lente/Zomer 2027-collectie lichtheid, elegantie en een moderne zomerse esthetiek. Geïnspireerd door de levensstijl tussen spiaggia en dolce vita, combineert de collectie een ontspannen stijl met stedelijke helderheid.

De stijlen voor hoofddeksels zijn veelzijdig en nauwkeurig vervaardigd: baseballpetten, flatcaps en hoeden imponeren door duidelijke patroonstructuren en fijn uitgebalanceerde geweven texturen. De bucket hat met brede rand wordt een modieus sleutelstuk met een zelfverzekerde uitstraling. Het assortiment wordt aangevuld met lichtgewicht papieren hoeden in geweven en op banden gebaseerde versies, waarvan de nieuwe vormen en ontwerpen mediterrane lichtheid oproepen.

Deze ontwerpfilosofie wordt consequent voortgezet in de sjaalcollectie. Kwaliteiten variërend van puur katoen tot premium katoen-linnenmixen creëren een moderne zomerse waarde. Fijne texturen zoals visgraat voegen diepte en beweging toe aan de stijlen en onderstrepen hun premium karakter.

Functionaliteit speelt ook een centrale rol: geselecteerde producten met UV-bescherming zijn speciaal ontworpen voor bijzonder zonnige dagen en combineren bescherming met een strak en stijlvol ontwerp.

De collectie staat voor een zomer die licht aanvoelt, er stijlvol uitziet en inspireert — een eerbetoon aan de Italiaanse levensstijl van Forte dei Marmi: la bella estate.

12. Hazal Soeylemez, Hoofd Design & Marketing, United Brands 24 GmbH

Tassen: Dames

De bugatti damestassencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert stedelijke moderniteit met zomerse lichtheid en Italiaanse flair. Warme aardetinten en zachte, op de teint geïnspireerde kleuren bepalen het harmonieuze palet, terwijl strakke, minimalistische ontwerpen veelzijdige metgezellen creëren voor stad en strand — ontspannen, vrouwelijk en eigentijds.

Tassen: Heren

De bugatti herentassencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert moderne stedelijkheid met ontspannen elegantie. Premium leer ontmoet functioneel nylon, wat veelzijdige metgezellen creëert — van ontspannen aperitieven aan de kust tot het dynamische dagelijkse leven. Strak in ontwerp, mannelijk in expressie en flexibel in gebruik.

13. Sandra Urbanski, Design, Ceceba Group GmbH

Strandmode

De nieuwe bugatti strandcollectie imponeert door strakke silhouetten en een evenwichtige kleurwereld met klassiek navy en neutrale tinten, gecombineerd met frisse zomerkleuren en expressieve prints die variëren van minimalistisch tot bloemmotieven.

De focus ligt op veelzijdige zwemshorts en bijpassende overhemden die zowel op het strand als in een stedelijke zomerse omgeving goed werken. De ontwerpen ogen tegelijkertijd strak, sportief en premium, versterkt door subtiele details die het hoogwaardige karakter van de collectie onderstrepen.

Over het geheel genomen vertegenwoordigt de collectie een moderne Rivièra-look: minimalistisch, stijlvol en moeiteloos draagbaar.

OVER HET MERK Lees meer over bugatti op de merkpagina