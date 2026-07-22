bugatti opent pop-up op luchthaven Zürich voor 'Forte dei Marmi'-collectie

bugatti opent een exclusieve pop-up store op de luchthaven van Zürich. Internationale reizigers krijgen hier vroegtijdig toegang tot de nieuwe 'Forte dei Marmi' capsulecollectie, voorafgaand aan de wereldwijde lancering volgend jaar. De opening is onderdeel van de strategie van het in Herford gevestigde bedrijf om zijn internationale aanwezigheid te vergroten.

De pop-up beslaat ongeveer twintig vierkante meter en bevindt zich in de transferruimte van de luchthaven, vlakbij het bekende Sprüngli Café. De pop-up presenteert het volledige bugatti-merkuniversum. Dit omvat kleding, schoenen, tassen, petten en accessoires. Alles is opgebouwd rond het thema van de 'Forte dei Marmi'-collectie, geïnspireerd op de levensstijl van de Italiaanse Rivièra.

De pop-up wordt gerund in samenwerking met travel retailpartner beRetail. De luchthaven van Zürich verwerkte in 2025 ongeveer 32,6 miljoen passagiers. Dit maakt het een van Europa's belangrijkste internationale luchtvaartknooppunten en een drukbezochte locatie voor merkpositionering. Speciaal opgeleid, meertalig verkooppersoneel staat in de winkel klaar om reizigers uit verschillende markten een consistente merkervaring te bieden.

Florian Wortmann, directeur merk en commercie van bugatti, zei: “Met onze pop-up op de luchthaven van Zürich brengen we de nieuwe merkwereld van bugatti naar een plek waar mensen van over de hele wereld samenkomen. Het aanbieden van onze 'Forte dei Marmi' capsulecollectie vóór de officiële marktintroductie weerspiegelt onze ambitie om unieke merkervaringen te creëren en tegelijkertijd de internationale zichtbaarheid van bugatti verder te versterken.”

De 'Forte dei Marmi' capsulecollectie is nu verkrijgbaar in de pop-up op de luchthaven van Zürich, vooruitlopend op de wereldwijde uitrol in de detailhandel in 2027.