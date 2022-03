Burberry bevestigt samenwerking met Supreme

Brits modehuis Burberry bevestigt op de website dat het een samenwerking lanceert met cultmerk Supreme. Op de website van het modehuis is een kleine teaser te zien van de samenwerking die op 10 maart lanceert.

Veel meer wordt er helaas nog niet onthuld. De collectie zal vanaf deze donderdag verkrijgbaar zijn via Burberry.com en geselecteerde Burberry winkels. In deze winkels zal een 'exclusieve selectie van items uit de Supreme/Burberry samenwerking' te koop zijn. Andere items zijn juist weer verkrijgbaar bij Supreme, zo is te lezen op de website van Burberry.

Op de website van Supreme wordt al wat meer informatie gegeven. Daar is te lezen dat de collectie onder andere jassen, tops, sweatshirts, jeans, T-shirts, hoeden, een pyjamaset en een skateboard bevat. Prijzen voor de items zijn nog niet onthuld.