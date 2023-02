Burberry presenteert nieuw logo en eerste fotocampagne onder ontwerper Daniel Lee

Het Britse luxemodemerk Burberry maakt een ommezwaai onder creatief directeur Daniel Lee. Daarop wijzen in ieder geval het nieuwe logo van het merk en de eerste fotocampagne geregisseerd door Lee, die deze week werden gepresenteerd. Vlak voor de lancering veegde Burberry zijn hele Instagramaccount leeg, waardoor er nu alleen beelden van de recente campagne te zien zijn.

In de campagne, gefotografeerd door Tyrone Lebon, poseren naast beroepsmodellen ook Britse muzikanten, acteurs en sporters als Vanessa Redgrave en Raheem Sterling. Op de achtergrond zijn bekende plekken in Londen te zien, zoals het Britse parlement en Trafalgar Square. De campagne suggereert dat Lee in zijn werk voor Burberry de verbinding met de Britse cultuur en het Britse erfgoed meer op wil zoeken.

Hoe dat uiting krijgt in zijn ontwerpen, is nog niet zeker. In de campagne zijn nog geen kledingstukken te vinden die door Lee zijn ontworpen. De eerste Burberry-collectie van Lee wordt tijdens de aankomende London Fashion Week getoond.

Slanke letters en een ridder

Het logo van Burberry, dat al te zien is op de website van het merk, omvat nog steeds de hele merknaam ‘Burberry’. Maar waar deze eerder in vette blokletters werd neergezet, zijn de letters nu slanker en voorzien van kleine schreven. Ook het aloude Burberry-embleem van een ridder op een paard neemt weer een meer centrale rol in. Sinds deze week staat het embleem bijvoorbeeld op de Instagram-profielfoto van Burberry, waar dat eerst de merknaam was of een letter ‘B’.

Het eerdere logo met de dikke, schreefloze blokletters werd in 2018 onder Riccardo Tisci geïntroduceerd. Daarbij verdween de ridder naar de achtergrond.