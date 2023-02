Burkely AW23 geïnspireerd op spirituele werelden

Met dit nieuwe seizoen presenteert BURKELY een reeks hoogwaardige tassen die niet kunnen wachten om het daglicht te vangen, vol onverwachte silhouetten in een kleurenpalet van oplichtende kleuren om licht te brengen in de humeurige donkere tinten die onze schaduwen omarmen. BURKELY’s nieuwe AW23 collectie is geïnspireerd door de mystiek van de natuur en de mysteries van de nacht. In tijden van wereldwijde onzekerheid zoeken we troost in spirituele werelden om betekenis, geloof en antwoorden te vinden. We vinden kracht in een gedeelde taal van woorden, symbolen en rituelen. We duiken in de mystiek van het universum om ons op één lijn te brengen met de natuur en de kosmos, kijkend naar de maan en de sterren.

Beeld: Burkely, AW23 - Een betoverende elegantie geïnspireerd door prachtige edelstenen

Naast drie prachtige nieuwe collecties die inspelen op deze huidige trend, vind je ook twee oude bekenden in de AW23 collectie. Waarom zou je een winnend team veranderen? BURKELY verbetert deze collecties daarentegen gewoon. Hierdoor vind je dit seizoen nog mooiere finishes, trendkleuren en door het verbeteren van leerkenmerken worden deze collecties nog duurzamer. Ook niet onbelangrijk, dit seizoen brengt BURKELY niet één maar twee collecties in samenwerking met Leather Working Group uit. Op deze manier dragen zij bij aan een duurzamere leerproductie en verkleinen zij hun ecologische voetprint.

Beeld: Burkely, AW23 – Dit seizoen met nog meer tassen in samenwerking met Leather Working Group

Met een erfgoed in meer dan 75 jaar echt vakmanschap, succes in het produceren van tijdloze tassen voor elk moment van de dag en de visie om het juiste te doen creëren we tassen, geproduceerd met groot respect voor mens en natuur, gemaakt om een leven lang mee te gaan.