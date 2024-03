Burkely’s nieuwe FW24 collectie: Een terugkeer naar nostalgie met een moderne twist

Onlangs was FashionUnited in gesprek met Mandy Sieben, Design Manager bij Burkely, om dieper in te gaan op de inspiratie en het hart van de Herfst/Winter 2024 collectie. Geprezen als een liefdesbrief aan nostalgie, weeft deze collectie herinneringen uit het verleden samen met moderne elegantie, op een wijze die zowel vertrouwd als vernieuwend is. Met enthousiasme vertelt Mandy: "Op het moment dat de dagen korter worden en de temperatuur daalt, zoeken we naar warmte in nostalgie. Dit bitterzoete gevoel van terugdenken aan ‘vroeger’ was precies het juiste begin voor onze collectie, waarbij we het verlangen naar het verleden vertalen naar het heden, verrijkt met de nieuwste ontwikkelingen."

Burkely verlegt grenzen op weg naar unieke innovatie

De FW24 collectie markeert een opmerkelijke evolutie in Burkely's designfilosofie. Mandy deelt enthousiast: "Dit seizoen hebben we onze grenzen verlegd met maar liefst zes unieke groepen, waardoor onze collectie een breder spectrum aan stijlen en kleuren biedt dan ooit tevoren. De ‘Natural Norah’ lijn, met haar zes uitnodigende warme tinten, spreekt tot de liefhebbers van aardse, natuurlijke schoonheid, terwijl de ‘Cool Colbie’ lijn een frisse wind brengt met zijn innovatieve zilveren kleur."

AW24. Credits: Burkely

Deze diversiteit in het aanbod toont Burkely's bereidheid om te experimenteren en te spelen met een palet dat strekt van het diepe ‘Occult Orange’ tot het rustgevende ‘Goblet Green’, waarbij elk ontwerp een eigen verhaal vertelt. Verder heeft dit seizoen voor Burkely in het teken gestaan van de introductie van nieuwe materialen en ontwerptechnieken, die elk stuk binnen de collectie een unieke touch geven. Een sprekend voorbeeld hiervan is de 'Distress Deon' lijn, die een eerbetoon is aan de esthetiek van de late jaren '90 en vroege '00s. "We hebben ons laten inspireren door de rebellie en de unieke stijl van die tijd, en wilden de essentie van de perfecte vintage Y2K biker jas vertalen naar onze tassen," legt Mandy uit. "Het resultaat is bereikt door het leer op verschillende manieren en in meerdere fases te behandelen, gevolgd door een handmatige verwerking die elk stuk uniek maakt."

Het ontwerpproces is intensief en creatief, met een focus op duurzaamheid. "Leer is een zeer duurzaam materiaal," zegt Mandy. "Met de juiste zorg kan een Burkely tas generaties meegaan." Dit is duidelijk in de FW24 collectie, waarbij leer wordt gebruikt van gecertificeerde looierijen die streven naar een vermindering van de milieu-impact.

Hoe Burkely trouw blijft aan zijn identiteit door klantenfeedback en een toekomstvisie

"Een uitdaging was om onderscheidend te blijven zonder onze herkenbaarheid te verliezen," deelt Mandy. De nauwe samenwerking binnen het team en de integratie van klantenfeedback hebben geleid tot een evenwichtige collectie. "Dit jaar zijn we persoonlijk langs onze verkooppunten gegaan, wat ons heeft doen overwegen onze collectieaanpak aan te passen," legt ze uit. Dit resulteerde in een collectie die zowel continuïteit biedt als inspeelt op nieuwe trends.

Mandy licht enkele sleutelstukken van de collectie toe, zoals de 'Double Shoulder Bag' uit de 'Distressed Deon' lijn, die met zijn veelzijdigheid de show steelt, en de 'Backpack Shopper' uit de 'Soft Skylar' collectie, die zowel zakelijk als casual gedragen kan worden. Deze stukken weerspiegelen Burkely's toewijding aan veelzijdigheid en functionaliteit, waarbij elk detail zorgvuldig is overwogen om aan de behoeften van de moderne drager te voldoen.

AW24. Credits: Burkely

De samenwerking tussen het designteam en de afdelingen productie en marketing zorgt voor een coherente collectie en campagne. "Als familiebedrijf houden we de communicatielijnen graag kort. Iedereen wordt meegenomen in elke stap van het proces," verklaart Sieben.

Mandy's visie voor klanten die een tas uit de FW24 collectie dragen, is doordrenkt van zowel praktische als emotionele waarden. "Naast stijl en functionaliteit hopen we dat onze klanten de diepere verbinding voelen met onze waarden van duurzaamheid, kwaliteit en het vakmanschap dat elke Burkely tas uitstraalt. Het is onze wens dat elke drager niet alleen een product draagt, maar een verhaal, een stukje erfgoed dat met liefde en zorg is vervaardigd."

In dit licht is de FW24 collectie van Burkely niet alleen een showcase van innovatief design en vakmanschap, maar ook een manifest van Burkely’s inzet voor duurzaamheid, kwaliteit en klantgerichtheid. Mandy en haar team hebben een lijn gecreëerd die trouw blijft aan Burkely's rijke erfgoed, terwijl het tegelijkertijd moderne consumenten aanspreekt die waarde hechten aan zowel esthetiek als ethische productie.