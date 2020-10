Business Fashion Academy, de academy van Hollywood schoenontwerpster Zeynep Dag lanceert de eerste online mode en business cursus van Nederland

Business Fashion Academy, de mode en business academy van Hollywood schoenontwerpster en entrepreneur Zeynep Dag start de eerste online mode en business cursus van Nederland. Het is de eerste online mode en business cursus van Nederland waarbij gericht wordt op zowel mode en business. De lessen zijn makkelijk online live te volgen en worden gegeven door de top mode experts die bij Dag op de Academy lesgeven, o.a. Bastiaan van Schaik en stylist Kim Keizer.

Het idee voor de online mode en business cursus is ontstaat door corona. “We moesten omschakelen naar online lesgeven en dit werd door vele studenten van ons zeer fijn ervaren. Tevens heeft BFA heel veel studenten uit Duitsland en België en daarom was dit een stap die we graag wilde zetten.”

Dag: ‘’Corona heeft ons allen laten zien hoe belangrijk het is om financieel je zaken op orde te hebben. Business is daarom een ontzettend belangrijk gegeven bij mij op de academy.

Er moet uiteindelijk geld verdient worden! Tijdens deze cursus leer je niet alleen de belangrijkste aspecten binnen de mode anno 2020, maar dus ook de business kant!

Wat deze cursus nog meer bijzonder maakt is dat je ook de keuze hebt om persoonlijke begeleiding te krijgen van de mode professionals op onze school in Eindhoven. Alle aspecten die belangrijk waren voor mijn carrière heb ik in de cursus gestopt.”

De cursus online mode en business start in januari 2020 en zal 13 weken duren. Er zijn maar 20 plekken beschikbaar. De cursus is Nederlandstalig.