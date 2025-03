Business Fashion Academy opent eerste privé mode- en businessacademie van België in hartje Antwerpen

Na het grote succes van de vestigingen in Eindhoven en Utrecht, opent de Business Fashion Academy (BFA) nu ook de deuren in Antwerpen. De Business Fashion Academy (BFA) zet hiermee een belangrijke internationale stap met de opening van haar eerste Belgische vestiging aan de Meir 12 in Antwerpen. Met deze uitbreiding introduceert de academie een uniek onderwijsmodel binnen de Belgische modewereld: een particuliere opleiding die zowel het creatieve als het zakelijke aspect van mode volledig integreert.

Volledige vrijheid in creatieve specialisatie

In tegenstelling tot traditionele modeopleidingen, focust BFA zich niet uitsluitend op ontwerp en creatie, maar biedt het studenten de ruimte om zich te specialiseren binnen hun eigen interessegebied. Studenten bepalen zelf binnen welke discipline van mode zij zich willen ontwikkelen – of dat nu kleding, lingerie, accessoires zoals tassen of sieraden, of juist styling betreft. Binnen elk van deze richtingen krijgen zij zowel de mode als de zakelijke kennis aangereikt om professioneel te kunnen opereren.

“Business Fashion Academy bestaat omdat er in de modewereld behoefte is aan professionals die niet alleen creatief sterk zijn, maar ook zakelijk onderlegd. We combineren mode met ondernemerschap, zodat studenten klaar zijn voor het echte werkveld. Antwerpen is voor ons de logische volgende stap: het is een stad met een rijke modegeschiedenis, internationale allure én de energie van een nieuwe generatie makers.” aldus Saskia, coördinator van de Business Fashion Academy.

Credits: Business Fashion Academy

Waar mode en zakelijk inzicht samenkomen

Bijzonder aan het opleidingsmodel van BFA is de combinatie van creatieve ontwikkeling met een sterke focus op ondernemerschap. Studenten leren niet alleen ontwerpen en creëren, maar ook hoe ze hun werk strategisch positioneren in de markt. De academie biedt de tools en begeleiding om een eigen label op te zetten, als zelfstandig ondernemer te werken of toe te treden tot bestaande modebedrijven.

Docenten uit de top van de internationale modewereld

De lessen worden verzorgd door ervaren professionals met een indrukwekkend cv. Studenten krijgen les van docenten die eerder werkten voor prestigieuze modehuizen als Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Marc Jacobs en Prada. Dankzij deze praktijkgerichte aanpak sluiten de opleidingen nauw aan op de realiteit van de internationale mode-industrie.

Kleinschalig, persoonlijk en internationaal

De opleidingen zijn flexibel opgezet: de jaaropleiding vindt plaats op twee dagen per week, de avondopleiding en de styling & branding cursus op één avond per week. Voor internationale studenten is er bovendien een Engelstalige jaaropleiding beschikbaar.

Met een maximum van vijftien studenten per opleiding kiest BFA bewust voor kleinschaligheid en persoonlijke begeleiding. De vestiging aan de Meir 12 – in het kloppende hart van de Antwerpse modewijk – moet uitgroeien tot een plek waar creativiteit, ondernemerschap en vakmanschap samenkomen.

Credits: Business Fashion Academy

Open dag op 14 juni

Op vrijdag 14 juni organiseert Business Fashion Academy een open dag in Antwerpen. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor een online adviesgesprek of direct een online intakegesprek inplannen. Meer info: www.businessfashionacademy.com