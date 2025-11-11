by-bar Conscious Month: een maand van transparantie, zorg en verbinding

Oktober stond voor by-bar in het teken van bewustwording. Het Nederlandse merk, bekend om haar hoogwaardige ontwerpen, sluit de jaarlijkse Conscious Month af, een initiatief waarin storytelling, transparantie en duurzaamheid centraal staan. Onder de tagline “Our journey towards a better future” benadrukte by-bar dat duurzaamheid geen eindpunt is, maar een voortdurende reis vol bewuste keuzes en verantwoordelijk vakmanschap. De Conscious Month werd wekelijks opgesteld, elk met een eigen thema, tagline en reeks activiteiten.

Transparantie als uitnodiging tot verbinding

De maand begon met het thema Embracing Transparency. by-bar opende de deuren naar haar wereld van ontwerp en productie en deelde verhalen over de mensen en materialen achter elk kledingstuk. Want elk stuk heeft zijn eigen reis, van schets tot atelier, van draad tot vorm. Dankzij QR-codes op items in de collectie kan de drager tegenwoordig zelf die reis volgen. Zo maakt het merk zichtbaar wat vaak verborgen blijft, en nodigt het mensen uit om mode te beleven met meer kennis en gevoel.

Zorg dragen voor wat waarde heeft

Tijdens Wear with Care stond aandacht en zorg centraal. Als gecertificeerd B Corp-merk kiest by-bar niet alleen voor verantwoorde productie, maar ook voor een bewuste omgang met kleding in het dagelijks leven. In een zorgvuldig samengestelde care guide deelde het merk onderhoudstips om favoriete stukken, zoals wollen truien en tijdloze basics, langer mooi te houden. Zo benadrukt by-bar dat duurzaamheid niet ophoudt bij aankoop, maar juist begint bij het koesteren van wat we al hebben.

Duurzame relaties als fundament

Onder het motto Long Lasting Relationships richtte het merk in de derde week de blik op de mensen achter by-bar. Van leveranciers en productiepartners tot agenten, retailers en trouwe klanten: samen vormen zij het kloppend hart van het label. In persoonlijke verhalen op social media liet by-bar zien hoe langdurige samenwerkingen bijdragen aan een eerlijke, veerkrachtige keten, waarin vakmanschap, vertrouwen en verbondenheid de basis vormen voor groei.

Het team van by-bar Credits: by-bar

De kunst van geven

De slotweek, The Art of Giving, viel samen met de verjaardag van oprichter Barbara Brenninkmeijer, een moment van dankbaarheid. by-bar zette haar makers in het zonnetje en liet zien wat er mogelijk is als merken en producenten die duurzaamheid waarborgen samenwerken aan positieve verandering. Het delen van kennis, ervaring en waardering vormt immers de kern van de bewuste mentaliteit die by-bar wil uitdragen.

Credits: by-bar

Bewust ondernemen als merkcultuur

Met Conscious Month laat by-bar zien dat duurzaamheid niet losstaat van esthetiek, maar verweven is met het DNA van het merk. Met aandacht voor Planeet, Mensen en Product blijft by-bar werken aan het verkleinen van haar voetafdruk en het vergroten van sociale impact, vanuit de overtuiging dat echte schoonheid ontstaat wanneer mode met zorg, transparantie en respect wordt gemaakt.

“We zetten ons in om onze impact te minimaliseren, door bewuste keuzes te maken en hoogwaardige stijlen te creëren voor een garderobe die lang meegaat.” Barbara Brenninkmeijer, founder by-bar