by-bar FW26: een gelaagde collectie met focus op draagbaarheid en nieuwe outerwear

Met de Fall/Winter 2026-collectie zet by-bar een duidelijke volgende stap in de verdere uitbouw van het merk. De collectie blijft trouw aan het herkenbare handschrift van by-bar, maar wint aan diepte in categorieën, materiaalgebruik en seizoensopbouw. FW26 wordt gekenmerkt door een heldere focus op draagbaarheid, commerciële relevantie en een versterkt aanbod in key categories, met outerwear als belangrijke pijler.

De creatieve richting van FW26 is geïnspireerd op recente reizen naar Tokio en India. Deze uiteenlopende culturen vormen een rijke bron van kleur, vorm en verfijning en zijn doorvertaald in de collectie. Het resultaat is een serie vrouwelijke, toegankelijke stijlen die breed inzetbaar zijn, zonder aan karakter te verliezen. Draagbaarheid blijft daarbij de kern van het by-bar DNA: van silhouetten tot kleurgebruik en materiaalkeuze.

Versterkte outerwear aanbod

Een van de ontwikkelingen binnen FW26 is de introductie en uitbreiding van de jackets & coats collectie. Met negen verschillende stijlen, uitgevoerd in drie materialen, presenteert by-bar een veelzijdige en functionele outerwear-garderobe. Licht technisch materiaal biedt bescherming en comfort, katoen en twill zijn ontwikkeld voor dagelijks gebruik en rijke wolkwaliteiten zorgen voor natuurlijke warmte en ademend draagcomfort.

In totaal bestaat de collectie uit tweeëntwintig varianten, waarvan zeven mouwloos. Deze sleeveless styles zijn ontworpen als gelaagde essentials en functioneren als sterke overgangsitems voor tussenseizoenen, waarmee ze de jaarronde inzetbaarheid van de collectie vergroten. Duurzaamheid speelt hierbij een duidelijke rol, waardoor alle gevoerde jackets gevuld zijn met hoogwaardige imitatie-dons. Deze bewuste keuze sluit aan bij het animal welfare-beleid van by-bar en combineert warmte, zachtheid en een premium look & feel zonder gebruik van dierlijke materialen.

Een key item binnen de outerwearlijn is de nieuwe joy jacket, verkrijgbaar in drie kleuren en uitgevoerd in 100 procent gerecycled, GRS-gecertificeerd polyester. De Global Recycled Standard garandeert volledige traceerbaarheid binnen de keten en onderstreept de verdere stappen die by-bar zet binnen haar conscious journey.

Materialen, silhouetten en seizoensopbouw

Naast outerwear blijven knitwear en denim sterke commerciële bouwstenen binnen FW26. De collectie introduceert soepele viscosekwaliteiten, comfortabele jerseys en warme knits, gecombineerd met subtiele glam-accenten voor extra gelaagdheid en textuur. Vrouwelijke vormen en verfijnde draperingen zorgen voor een uitgebalanceerd silhouet. Met een nieuwe denimkwaliteit positioneert by-bar haar denimlijn opnieuw. De innovatieve weeftechniek zorgt voor een soepele fabric die comfortabel en zacht aanvoelt. Daarnaast zet by-bar met deze collectie wederom betekenisvolle stappen richting verduurzaming.

De FW26-collectie bestaat uit drie drops, met een duidelijke focus op de tweede drop waarin heavy knits en jackets centraal staan. De mouwloze outerwear-items zijn al leverbaar vanaf augustus, gevolgd door de volledige jackets & coats collectie vanaf september. Deze gefaseerde levering ondersteunt een logische seizoensopbouw in de winkel.

Vooruitkijkend blijft by-bar investeren in een stabiel en herkenbaar handschrift, met steeds meer aandacht voor detailontwikkeling, gecertificeerde materialen, investeren in duurzaamheid en responsible wool. Zo bouwt het merk verder aan een consistente, toekomstgerichte collectie waarin comfort, bewust dragen en verfijnde stijl samenkomen.