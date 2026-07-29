by-bar introduceert herfst 2026-collectie: pace of the city

Geïnspireerd door de energie en gelaagdheid van het stadsleven brengt by-bar met trots een collectie uit die geschikt is voor ieder moment van de dag. Van de ochtendspits tot een avond in de stad: krachtige jackets, veelzijdige lagen en verfijnde details vormen samen een garderobe voor de moderne vrouw.

Geschoten tijdens rush hour in de straten van Londen vertaalt de campagne de stedelijke sfeer naar strakke tailoring, moderne denim styles en krachtige blauwtinten. De stad is voortdurend in beweging, en vanuit dat ritme brengt de collectie structuur en persoonlijke expressie samen in silhouetten die op ieder niveau zelfvertrouwen uitstralen.

Verfijnde gilets, knitwear en accessoires

Het reversible Gio gilet sluit aan bij het gelaagde stadsbeeld, met aan de ene zijde een gladde, waterafstotende buitenlaag en aan de andere zijde zachte ecru teddy. Ook de knitwear krijgt een vernieuwde uitstraling: van de RMS-gecertificeerde mohairkwaliteit van de Elena Spencer en Vide pullover tot de pailletten van de Noby spencer en de vrouwelijke ruffles van de Fossy spencer.

Ook de nieuwe accessoires sluiten aan bij het stadse ritme en zijn van day to night te dragen. De Farrah earrings en bijpassende bracelet delen hetzelfde verfijnde ontwerp en geven iedere look een elegante, moderne finish.

Denim that works around the clock

Naast de herfst/winter 2026-collectie presenteert by-bar 'denim that works around the clock': een campagne waarin denim centraal staat als veelzijdige wardrobe hero. Met aandacht voor pasvorm, verfijnde afwerkingen en verschillende stylingmomenten laat by-bar zien hoe denim van de vroege ochtend tot laat in de avond onderdeel blijft van iedere look.