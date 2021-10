ByBorre lanceert showcase The Window of Textile Opportunities

Textiel platform ByBorre lanceert vandaag met diverse partijen uit de industrie The Window of Textile Opportunities. WoTo moet dienst doen als een permanente interactieve showcase die leveranciers en belangrijke schakels in de industrie met elkaar verbindt, aldus het persbericht. Het platform moet makers daarnaast leren en voorzien van tools om betere producten te maken.

“We geloven dat makers de poortwachters zijn van een betere praktijk. WoTo is de brug tussen hen en de echte helden van de productieketen. Met dit programma hopen we makers te inspireren, te onderwijzen en uit te rusten om betere beslissingen te maken en betere producten te creëren,” aldus Borre Akkersdijk, de CCO en mede-oprichter van ByBorre. Bij WoTo geven toonaangevende bedrijven in de industrie ook toegang tot hun kennis op het gebied van bijvoorbeeld textile ontwikkeling, ontwerp tools en verantwoorde ‘ingrediënten’, aldus het persbericht.

Onder de partners van ByBorre vallen Parsons School of Design, Amsterdam University of Applied Sciences, Amsterdam Fashion Institute, London College of Fashion, Saxion, Parley for the Oceans, FIT en Woolmark Company. “Bij Parley, geloven we dat je alleen de productieketen kunt veranderen als je jouw product tot de kern begrijpt,” aldus Cyrill Gutsch, CEO en oprichter van Parley for the Oceans, in het persbericht.

The Window of Textile Opportunities is te vinden op Naritaweg 70 in Amsterdam.

Via ByBorre

Via ByBorre