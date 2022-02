ByBorre stapt van de traditionele modeseizoenen af

Innovatief textielbedrijf ByBorre brengt in 2022 maar één collectie uit. “We geloven dat dit passender is in de tijd waarin we leven en de wereld die we willen zien,” aldus een persbericht van het bedrijf. “We zullen de regels van verantwoorde textielcreatie blijven herschrijven, ontwerp- en productieprocessen digitaliseren en texile-as-a-service aanbieden.”

Borre Akkersdijk, oprichter van ByBorre, schrijft in een open brief dat het bedrijf de afgelopen zes maanden de processen onder de loep heeft genomen samen met de impact en het textielgebruik. “Hoe kunnen we het beter doen.” Akkersdijk schrijft dat de missie om ‘conscious creators’ te maken niet alleen gelimiteerd moet worden tot alleen textielproductie en compositie. “We moeten streven naar het onderwijzen en informeren van alle niveaus van het proces, van draden tot textiel tot product.”

Daarom is besloten maar één collectie uit te brengen dit jaar. Het bedrijf verfijnd de patronen en lijnen om afval te voorkomen. De grootte van de collectie is ook aangepast om ‘een optimale vertegenwoordiging te hebben door te werken met een gecondenseerde selectie van belangrijke stukken en stijlen waardoor we verder afstappen van de modekalender.”