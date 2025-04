Bye, bye boho: Bridal trends gespot op European Bridal Week

Jarenlang domineerde boho de bridalwear, maar er wordt nu plaatsgemaakt voor city chic. Satijn en mikado, verfijnde moderne klassiekers en hollywood-sfeer treden meer en meer op de voorgrond.

Hoewel het Belgische merk Rembo Atelier lange tijd heeft ingezet op de boho-sfeer in bridal, neemt het merk daar nu een stap van weg. “Ookal trouwen bruiden in die stijl, ze willen het niet meer boho noemen. Het is een verboden woord geworden”, zo vertelt Chiara de Vlieger van .. Het merk heeft het logo dan ook aangepast.

Bij Ellis klinkt ook het geluid dat men van boho afstapt. “Boho is passé, het is nu city chic”, zo vertelt Sonja Jonkers. In de stand hangen dan ook een hoop meer minimalistische jurken. “Elke drie tot vier jaar verandert er iets in bruidsmode,” zo vertelt oprichter Mia Lavi, van het gelijknamige merk.

Modern, minimalistisch: city chic

Wie heeft opgelet de afgelopen tijd ziet in de bridalwear de opkomst van meer minimalistische stijlen. Hiermee wordt bedoeld dat er weinig opsmuk is bij de ontwerpen en er vrij strakke lijnen gevolgd worden. Dit betekent echter niet dat er geen grote volumes bij horen. We horen onder andere bij Mia Lavi, nieuwe Nederlands merk Azuree Bridal, Belgisch merk Marylise, het Britse Ellis, het Duitse Weise en bij producent Loré terug dat minimalistische stijlen populair zijn.

De meer minimalistische bruid. Credits: Kelsey Rose

Basque waist: verlaagde taille met v-vorm

Het doet denken aan voorbije tijden. Denk bijvoorbeeld aan Marie Antoinette of juist de Britse Tudors. Een verlaagde taille met een v vorm en soms verhoogde heupvolumes. Deze stijlen, vaak met een korset en grote rok, zijn te zien bij bijvoorbeeld Justin Alexander, Weise en Diane Legrand.

De diepe v-taille. Credits: Weise

Het einde van traditioneel kant?

Vooropgesteld: Tijdens European Bridal Week zegt elk bruidsmodemerk dat FashionUnited er naar vraagt dat de bestseller in de collectie een jurk is met een kanten top met illusion en een flowy rok waar het kant een klein beetje over de taille valt.

Maar dat de merken ook moe zijn van deze stijl is ook duidelijk te merken. “Kant kwam volledig in de belangstelling te staan door de royal wedding van Kate Middleton met prins William”, zo legt Kelvin Gibbs van Romantica of Devon uit. “Maar er zijn maar zoveel soorten kant die je kunt gebruiken en vormen die je het kunt geven.” Zo is er nu veel kant waarbij 3D-versieringen zien toegevoegd zoals bloemen of parels.

Wat opvalt is het gebruik van een moderne interpretatie van ‘kant’ - grote bloemenprints komen in veel collecties terug. Het zijn vaak maar enkele stijlen en uitprobeersels van de ontwerpers, maar de stoffen zijn onder andere te zien bij Vivian Wonder, Lilly en Azuree.

Grotere bloemen vervangen het traditionele kant. Credits: Kelsey Rose

Here to stay: Zichtbaar korset

De hype is overgegaan in een trend. Waar de meeste bruidsjurken wel een korset hebben voor de structuur van de jurk, wordt deze nu niet meer verstopt zoals eerder. De baleinen zijn duidelijk zichtbaar en er wordt zelfs gespeeld met transparante stoffen waardoor de baleinen er echt uitspringen.

De Arwen jurk van Azuree met waarbij de baleinen van het korset goed zichtbaar zijn. Credits: Azuree