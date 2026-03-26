Cacatoès ontwikkelt sandaal met ingebouwde muggenbescherming

Het lifestyle- en zomersandalenmerk Cacatoès brengt Mosquitoès op de markt, een anti-muggensandaal. Dit is een grootschalige toepassing van een afweermiddel dat direct in het materiaal van de schoen is geïntegreerd. Door de timing klinkt het misschien als een 1 april-grap, maar dat is het (zover bekend) niet.

Cacatoès, opgericht in Marseille en geleid door Jordane Assouline, is gespecialiseerd in de productie en distributie van sandalen op basis van polymeer (plastic). De sandalen zijn water- en hittebestendig, wasbaar in de machine en recyclebaar. De productie vindt plaats in Brazilië. Cacatoès wordt gedistribueerd in meer dan veertig landen en heeft een netwerk van meer dan duizend resellers, waarvan ongeveer 500 in Frankrijk.

Wanneer mode en functionaliteit samenkomen

Mosquitoès, de nieuwe anti-muggensandaal, heeft een functie die insectenbeten vermindert. Deze is ontwikkeld in samenwerking met Proneem, een bedrijf uit Marseille dat gespecialiseerd is in groene chemie voor textiel en materialen.

De door Proneem ontwikkelde Protector-technologie is gebaseerd op een micro-inkapselingsproces voor polymeren. De technologie bestaat uit extracten van citroeneucalyptus, bekend uit de aromatherapie om hun insectenwerende eigenschappen, en IR3535 (ethylbutylacetylaminopropionaat).

Dit synthetische actieve bestanddeel, ontwikkeld door de Duitse groep Merck, wordt gebruikt om muggen, teken en andere bijtende insecten af te weren. Het is geen insecticide (het doodt ze niet), maar een afweermiddel dat beten voorkomt. Het is in veel landen goedgekeurd en wordt aanbevolen door de WHO.

Deze technologie wordt al tijdens de productie geïntegreerd en direct in de kern van het materiaal verwerkt. Dit is een proces dat nog weinig wordt toegepast in consumentenschoenen.

De geclaimde effecten zijn de vorming van een duurzaam beschermend schild, weerstand tegen water en hitte, en een garantie voor blijvend comfort.

Volgens het persbericht hebben laboratoriumtests een afstotende werking van 94,34 procent en een bescherming tegen beten van 98,4 procent aangetoond. Ook is er een bijna volledige vermindering van landingen en beten in vergelijking met blote voeten, zelfs in een omgeving met veel insecten.