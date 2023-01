Californië eerste Amerikaanse staat die bontverkoop verbiedt, maar hoe zit het in Nederland en België?

Californië is de eerste Amerikaanse staat die verkoop van bont officieel verbiedt, zo meldt WWD. De desbetreffende wet is in 2019 aangenomen en begin dit jaar in werking getreden.

De wet is van toepassing op fysieke winkels in Californië en op de online verkoop van bontproducten in Californië. De verkoop van tweedehands bontproducten en leer is wel nog toegestaan.

Lokale activisten begonnen in 2011 al met het initiëren van verboden in de staat. Als gevolg werd in 2013 in West Hollywood een eerste anti-bont verordening van kracht. Een paar jaar later volgden Berkeley, San Francisco en daarna Los Angeles, zo blikt WWD terug.

Toen deze nieuwe wetten in Californië en elders van kracht werden, hebben grote warenhuizen zoals Macy's, Bloomingdale's, Saks Fifth Avenue en Neiman Marcus de verkoop van bont verboden en hun bontsalons gesloten of gezegd dat ze die binnenkort zouden sluiten in de Verenigde Staten.

Macy's en haar dochteronderneming Bloomingdale's sloten hun bontsalons uiteindelijk begin 2021 en Saks Fifth Avenue beëindigde de bontverkoop in maart 2022.

Bij de aankondiging van het verbod in 2020 zei Macy's dat het mee wilde gaan met nieuwe productiemethoden en consumententrends. "Met de opkomst van nieuwe stoftechnologie, alternatieven zoals imitatiebont en andere stofinnovaties maken dit een naadloze overgang voor onze klanten," zei Macy's destijds in een verklaring, aldus WWD.

Ook verschillende luxe-merken en -groepen, waaronder Kering, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Canada Goose, Zegna Group en Moncler, stopte de afgelopen jaren met bontgebruik.

Ondanks het milde Californische klimaat is bont historisch gezien een grote verkoper geweest in de staat, stelt WWD. Tot de laatste jaren was het gebied goed voor de grootste bontverkoop van het land. New York stond op de tweede plaats.

Hoe zit het met bont in Nederland en België?

Van een compleet verbod op de verkoop van bont is er in Nederland en België tot nu toe nog geen sprake. Wel is er in Nederland al een verbod op bontfokkerijen. Dit verbod zou eigenlijk pas in 2024 doorgevoerd worden, maar toen tijdens de corona pandemie bleek dat er grote uitbraken plaatsvonden op fokkerijen, werden deze vervroegd gesloten. In België komt er in 2023 een einde aan pelshouderijen.

Als het gaat om een verbod op bontverkoop hoopt dierenrechtenorganisatie Four Paws Nederland met name op een verbod op bontverkoop op Europees niveau, zo legt algemeen directeur Petra Sleven uit. “Wanneer bont in Nederland verboden wordt maar in Duitsland of België wel nog te verkrijgen is, is dat een mooie stap maar maak je niet echt impact.”

Op dit moment loopt er in alle Europese landen dan ook een door Eurogroup for Animals opgezette petitie over dit onderwerp, waar ook Four Paws, die lid is van Eurogroup for Animals, aan meewerkt. Wanneer hier een miljoen handtekeningen voor binnen zijn, is de Europese Unie verplicht het onderwerp op de agenda te zetten.

Ondanks dat er al een miljoen handtekeningen zijn binnengehaald, moedigt Sleven mensen aan de petitie, die tot en met 1 mei loopt, nog steeds te ondertekenen. De handtekeningen moeten nog geverifieerd worden en lopen daarmee het risico in aantal te dalen, en hoe meer handtekeningen, hoe sterker de boodschap.