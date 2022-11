Diverse Nederlandse kringloopwinkels doen bont in de ban

Kringloopwinkels Rataplan, Reshare Store, Noppes en Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden verkopen vanaf vandaag geen tweedehands bont meer, aldus een persbericht van Bont voor Dieren. De organisaties zijn samen goed voor 59 kringloopwinkels.

“We hebben een zero-waste beleid, maar bij bont speelt ethiek een grote rol,” aldus de kringloopwinkels in het persbericht. “Verkoop je het, dan straal je uit dat bont een modieus en acceptabel product is. Door het te dragen, kan je een ander inspireren ook (nieuw) bont te kopen. Wij willen als organisaties niet bijdragen aan het in stand houden van de bontindustrie. Het was daarom een logische stap om ons aan te sluiten bij Fur Free Retailer.”

Bont voor Dieren geeft aan dat bont inleveren altijd kan. Wat bruikbaar is zet Bont voor Dieren in voor educatieve doeleinden. De organisatie voert sinds enkele maanden actief campagne om ook tweedehands bont uit het straatbeeld te krijgen.