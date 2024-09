Calvin Klein slaat handen ineen met opkomend talent Nensi Dojaka

Nensi Dojaka heeft de handen ineengeslagen met Calvin Klein. De samenwerking tussen de opkomende ontwerper en het gevestigde merk werd onthuld tijdens de SS25 show van Nensi Dojaka op London Fashion Week.

Tegen de neogotische achtergrond van het St Pancras Renaissance-hotel combineerde Dojaka haar ingewikkelde en sensuele visuele taal met de minimalistische schoonheid van Calvin Klein in een reeks lingerie en kleding, waarbij ze een wisselwerking tussen kracht en zachtheid liet zien."De collectie is een verkenning van vrouwelijkheid", legt Dojaka uit in een verklaring. "Maar ik heb vrouwelijkheid nooit op de 'normale' manier willen benaderen. Ik wil het beeld van vrouwen opnieuw schilderen en beide kanten laten zien: de kwetsbaarheid, maar ook de kracht die hen kenmerkt. Voor mij gaat vrouwelijkheid over het omarmen van het contrast dat in ons leeft."

Haar visie kwam tot leven door middel van gedetailleerd harnas-ondergoed dat de aandacht vestigt op het sleutelbeen, de heupen en de rug met harnasbanden die de borst omlijsten, transparante lagen die het lichaam benadrukken in plaats van het te verbergen, terwijl gelijmde randen sculpturale details toevoegen aan de silhouetten.

Er waren ook transparante zwarte body's, gemaakt van gerecyclede microvezel, transparante gebreide broeken en tops om te onthullen en te accentueren wat eronder zit, slipjurken gevormd met sculpturale hardware die is geëvolueerd uit de Calvin Klein-archieven, en moderne op maat gemaakte blazers en minirokken om "de delicate ontwerpen in evenwicht te brengen".

In de show notes onthult Dojaka dat de collectie "een doel en draagbaarheid" heeft, met de gelaagde bloemblaadjescups die zijn ontworpen om onzichtbaar te verbeteren, terwijl vederlichte breisels stilletjes beeldhouwen met behulp van wat zij de "zeer ontwikkelde technische engineering" van Calvin Klein noemt om de drager te versterken.

In een reactie op de samenwerking met Klein voegt Dojaka toe: "Deze samenwerking voelde bijzonder speciaal omdat Calvin Klein altijd op mijn moodboard heeft gestaan. Het was zo inspirerend voor mij om de tijdloze ontwerpen van het merk te verkennen - en om samen met het team mijn ideeën technisch te ontwikkelen en een volledige productlijn van silhouetten te bouwen die voor alle vrouwen wenselijk zijn. Die innovatie was iets dat we allemaal echt wilden vieren."

Eva Serrano, wereldwijd merkpresident van Calvin Klein, zegt: "Nensi doet echt iets speciaals in dameskleding. Haar visie en talent zijn van het hoogste niveau, en als ik denk aan de creatieve partners die Calvin Klein hebben beïnvloed, dan maakt Nensi deel uit van die geschiedenis. Het is krachtig en lonend om te zien dat dit ontwerppartnerschap dat zo organisch de sterke punten van beide merken heeft benut, de wereld in wordt gestuurd."

Nensi Dojaka voor Calvin Klein - Nensi Dojaka SS25 op LFW Credits: Nensi Dojaka

