Campbell SS25: "Elevate Life"

Het Nederlandse Campbell introduceert nieuwe merkidentiteit. Met de punch line "Elevate Life" slaat het merk vanaf Spring Summer '25 een nieuwe weg in.

Elevate Life

Het Nederlandse herenmodemerk Campbell, met een sterke totaalcollectie, lanceert vanaf dit inkoopseizoen, voor Spring Summer '25, een volledig vernieuwde merkidentiteit. Met de nieuwe slogan "Campbell, Elevate Life" streeft Campbell ernaar om een krachtig statement te maken en zich duidelijk te profileren tussen de omringende merken. Het nieuwe beeld zal vanaf februari 2025 bij de, op dit moment, 75 verkooppunten zichtbaar zijn.

Een trotse, consequente doelgroep

Eigenaar Arthur Feenstra: “Campbell richt zich op mannen van 45 tot 65 jaar die volop in het leven staan en vitaliteit uitstralen. Deze groep mannen geniet bewust van elk moment en oogst bewondering van jong en oud.” Met die benadering wordt snel duidelijk dat de doelgoep meer waarde hecht aan constante kwaliteit, goede service en een stuk vakmanschap. Al dan niet vluchtige modetrends zijn aan deze man niet besteed, maar dat betekent niet dat de collectie saai is. Feenstra: “In de periode dat we met de herpositionering bezig waren, kwamen we erachter dat de collectie al een ontzettend goede weerspiegeling is van onze gedroomde doelgroep.”

Campbell SS25. Credits: Campbell

De Campbell-man

Centraal in de nieuwe merkidentiteit staat de Campbell-man en dat is iets wat vanaf 2025 dus ook veel terug te zien gaat zijn in de uitingen van het merk. “Ons merk is er voor een tevreden man met vertrouwen, die wij, door ons aanbod, net nog even dat stukje extra kunnen geven”, aldus Feenstra. Campbell streeft ernaar een kledingervaring te bieden die deze bijzondere levensfase verrijkt en verheft. Met de introductie van "Campbell, Elevate Life" onderstreept het merk zijn toewijding aan actuele kleding en hoogwaardige service, gericht op mannen die het leven ten volle omarmen.

Verkoop

In Nederland is de collectie van Campbell te zien bij Nederhoed Modeagenturen in Nijkerk (NL) en JPH Fashion in Brussel (B). Het merk staat tevens op 8 juli op Preview bij CAST in Nieuwegein.