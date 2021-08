Camper introduceert unisexlijn Peu Stadium

Schoenenmerk Camper introduceert een unisexlijn genaamd Peu Stadium. Peu Stadium maakt het debuut in de AW2021 collectie van Camper, zo blijkt uit een persbericht.

De unisex schoen is verkrijgbaar in twee versies, een low top en high top. Beide modellen zijn uitgevoerd in het wit. De schoenen hebben ‘duurzaamheid in het hart’, aldus het persbericht, en zijn gemaakt van gecertificeerd leer en gerecyclede materialen voor de zool, veters en voering van de schoen.

Om de duurzaamheid van de schoen nog verder te onderstrepen, doneert Camper 1 procent van de opbrengst van elke verkoop aan Mallorca Preservation. De ngo richt zich op het ondersteunen van lokale boeren bij het switchen naar duurzamere praktijken. Een prijs van de schoenen wordt in het persbericht nog niet genoemd.