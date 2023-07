Canadese ombudsman start onderzoek naar mogelijke banden Nike met Oeigoerse dwangarbeid

Het Canadian Ombudsperson for Responsible Entreprise, afgekort naar CORE, doet onderzoek naar mogelijke banden van Nike met Oeigoerse dwangarbeid in China, zo kondigt de organisatie aan in een persbericht.

Het onderzoek volgt na eerste assessments. Deze assessments werden gedaan nadat er klachten binnenkwamen over Nike en de manier waarop de Canadese tak van het sportbedrijf handelt. Uit deze eerste assessment komt naar voren dat Nike Chinese bedrijven in de productieketen heeft die voordeel behalen uit Oeigoerse dwangarbeid. Nike heeft aangegeven niet langer samen te werken met deze bedrijven en heeft informatie verschaft op het gebied van due diligence.

CORE geeft in het persbericht aan nu verder onderzoek te doen naar Nike Canada Corp., een Canadese tak van Nike.