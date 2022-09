Cara Delevingne in nieuwe G-Star RAW Fall 2022 campagne

Amsterdam 26 september 2022 - Topmodel, actrice en zangeres Cara Delevingne is de nieuwste ster in de Hardcore Denim campagne van G-Star RAW. Het denimmerk kiest dit keer voor een stoere vrouwelijke hoofdrolspeler. Delevingne heeft zich bewezen als een ‘true original’ door haar rebelse, eigengereide karakter en vele gezichten. Ze past dus perfect in een lange traditie van unieke talenten waarmee G-Star samenwerkt.

Onverwachte perspectieven

In de campagne wordt de nieuwe denimcollectie geïntroduceerd met het kenmerkende design van G- Star, wars van de traditionele routes. De campagne speelt zich daarom grotendeels af in een abstracte wereld zonder regels en logica. Cara en de overige modellen bewegen zich door surrealistische steden, opmerkelijke dimensies, bevreemdende perspectieven en tegenstrijdige zwaartekrachten.

Nieuwe collectie, nieuwe fits

Het Britse topmodel owned twee nieuwe denimfits: The Stray en Type 49. The Stray is een straight fit voor vrouwen met ultrahoge taille en is geïnspireerd op de iconische meidenbendes uit de jaren 50. De androgyne fit geeft een rebels randje aan een van oorsprong klassieke jeans. Voor mannen brengt de Type 49 moderniteit aan een ultieme classic, compleet met een hoge taille en een relaxte straight leg. De FW22-collectie verlegt de grenzen van het kenmerkende denimdesign van G-Star, in een campagne waarin Hardcore Denim verder gaat dan de realiteit.

Denim Essentials

G-Star is denim. En om dat kracht bij te zetten lanceert het merk vanaf dit seizoen zijn tijdloze denim musthaves onder de naam Denim Essentials. De capsule bevat denimklassiekers die elk seizoen een vast onderdeel van de collectie vormen. Van een boyfriendfit denimvest tot de iconische Arc 3D- jeans: stuk voor stuk essentiële denimstukken die seizoenen lang meegaan. De G-Star RAW Hardcore Denim-collectie is nu verkrijgbaar in de winkels en via g-star.com

About G-Star RAW

Al sinds 1989 is G-Star RAW grensverleggend op het gebied van denimdesign. Het merk geeft aan de hand van baanbrekende stijlen vorm aan een eigen toekomstvisie door "luxury denim" voor de straat te introduceren. Hardcore Denim is de filosofie die uiting geeft aan de obsessie van het merk voor denim; de stof, het ambacht en de geschiedenis. Het stimuleert G-Star om te innoveren, te verkennen en het vakmanschap naar een hoger niveau te tillen tot in het kleinste detail, vanuit de sterke overtuiging dat er geen grenzen zijn aan wat denim kan doen. Met innovatie, duurzaamheid en creativiteit als kernwaarden streeft het merk ernaar de volgende generatie denim te ontwikkelen met respect voor mens en planeet.

Cara Delevingne

Cara Jocelyn Delevingne (1992) is een Engels model, actrice en zangeres. Na haar middelbare school tekende ze bij Storm Model Management en won vervolgens de Model of the Year award tijdens de British Fashion Awards in 2012 en 2014.