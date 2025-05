Carhartt wil niet verward worden met Carhartt WIP: 'Kleding moet presteren, niet poseren'

Het werkkledingmerk Carhartt wil graag niet verward worden met Carhartt WIP (Work in Progress), het modieuze streetwear-merk met een heel andere doelgroep en positionering. Het werkkledingmerk onderstreept het onderscheid in een persbericht.

Carhartt, dat haar Europese hoofdkantoor in Amsterdam heeft, benadrukt in een bericht: "Carhartt is geen modetrend, het is gereedschap dat je draagt. Waar sommige merken een stijl nabootsen, levert Carhartt nog steeds wat het belooft: kleding die je beschermt. Elke jas, broek of overall is ontworpen met functionaliteit voorop, getest in de praktijk en gemaakt om bestand te zijn tegen wind, regen, kou en slijtage. Voor harde werkers."

'Carhartt maakt kleding voor mensen die moeten presteren' Credits: Carhartt via Van de Vorst PR

Carhartt en Carhartt WIP: Verschillende merken

Carhartt is in 1889 opgericht in Detroit door Hamilton Carhartt. Veel kledingstukken van het merk hebben een historische achtergrond, zoals op de website te lezen is. Zo produceerde het merk tijdens de Tweede Wereldoorlog overalls voor soldaten en werkkleding voor vrouwen in de fabrieken in de VS. In 1998 werd Mark Valade, Hamiltons achterkleinzoon, voorzitter van Carhartt. Onder zijn leiding breidde het merk uit naar Europa, lanceerde het een wereldwijde e-commerce en opende het tientallen eigen winkels. In 2013 werd Linda Hubbard de eerste niet-familielid voorzitter, terwijl Valade CEO bleef. Carhartt heeft wereldwijd meer dan 3.000 medewerkers, met vestigingen in de VS en Europa.

Carhartt WIP is in 1994 opgericht door Edwin Faeh. Hij ontwikkelt zijn eigen, modieuze collecties, populair binnen diverse subculturen - van de technoscene in Detroit tot de skatecultuur in steden zoals Berlijn. Het merk gaat diverse samenwerkingen aan met modemerken, waaronder Nike. Het heeft ook een eigen skateteam en muziekafdeling. Carhartt WIP heeft meer dan 100 fysieke winkels wereldwijd, waaronder in Europa, Azië en de VS. Recent heeft het merk een winkel geopend in Rotterdam, de vijfde vestiging van het merk in Nederland.

Waar het bij Carhartt WIP dus draait om de mode, stijl en expressie, focust Carhartt op bescherming tijdens werk in sectoren zoals de bouw en techniek.

Een zomerjas van Carhartt WIPCredits: Carhartt WIP