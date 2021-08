Carmela lente/zomer ’22 collectie

Voor de lente/zomer collectie ’22 presenteert Carmela klassiekers geïnspireerd op de globalisering waarin mode geen grenzen meer kent. In elk model van de collectie is een perfecte balans terug te vinden tussen de minimalistische en klassieke stijl en het huidige, moderne modebeeld. De schoenen van Carmela illustreren de twee gezichten van het modebeeld in de meest kosmopolitische steden in de wereld. De collectie speelt in op trends om een unieke stijl vol karakter te creëren, maar waarbij nooit de Mediterrane afkomst uit het oog wordt verloren.

Sportieve sandaal in stijl van Carmela

Een van de opvallendste nieuwkomers is de sportieve sandaal, geïnspireerd op de klassieke sandaal. Uitgevoerd op een wat dikkere zool en in warme tinten die worden afgewisseld met zomerse pasteltinten. Helemaal in lijn met de rest van de collectie.

Speelse details in harmonie met elegantie

De elegante looks van de gehele Carmela collectie worden gecreëerd met als basis de meest zachte leersoorten. Gladde oppervlakten met een hoge aaibaarheidsfactor, gevlochten optiek, gebiologeerde vervormingen en verfijnde details. Een kruising van stijlen en culturen die op harmonieuze wijze samenvloeien met het Spaanse vakmanschap.

De temperamentvolle ontwerpen worden in balans gehouden door rustige natuurtinten. Warme bruintinten en pasteltinten die op subtiele wijze kleur toevoegen. Een nieuwe kleur die veel terug gaat komen is mintgroen. De frisse en vrolijke kleur haalt meteen het zomerse karakter naar boven.

Spaans vakmanschap

De schoenen zijn ontworpen in Spanje, met zorg en genegenheid die voeten verdienen. Het nastreven van perfectie en het creëren van elegantie met oog voor details. Carmela schoenen worden door deskundige vakmensen met liefde gemaakt, tot in het kleinste detail en bevat alle elementen voor ultiem draagcomfort. Goed schoeisel met anatomische vormen, dempende voetbedden en flexibele kurk- of rubberzolen.

Contact:

Anne Mollerus Accountmanager

Hooijer Groep BV

T + 31 (0)6 822 50 173

anne@hooijergroep.nl