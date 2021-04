Cast Iron Cuda jeans

De denim suit separates van Cast Iron zijn perfect om een moderne denim look te creëren. Met deze veelzijdige items kun je namelijk alle kanten op. Combineer de suit separates voor een stoere, nonchalante zomerlook. Deze items kun je natuurlijk ook los van elkaar dragen. Zo stel je voor elke situatie de passende outfit samen en kun je alle kanten op.

Ontdek onze suit separates uitgevoerd in white denim – een key trend dit seizoen. Een must-have item is de nieuwe Cuda jeans. Deze relaxed fit van Cast Iron heeft een verlaagd kruis voor een coole look en is voorzien van chinozakken. Onze stoere trucket jacket is uitgevoerd in een hele comfortabele white denim met een zachte touch.

Door de white denim suit separates te combineren, creëer jij jouw white denim suit – een hele comfortabele, nonchalante look voor de zomer. Draag onder het trucker jacket een overhemd of T-shirt in een kleur of met een allover patroon. Zo creëer je een contrast met de white denim. Met bijvoorbeeld een mooi jersey shirt maak jij jouw white denim suit helemaal af. Door de Cuda jeans ‘cropped’ te dragen, geef je jouw outfit een zomerse touch.