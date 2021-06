Cast Iron SS22 Collectie: The Mountain States

The new Cast Iron Spring/Summer ‘22 collection

Stijlregels vervagen langzaam en de manier waarop we items combineren veranderd. Het verschil tussen dressing up en dressing down wordt steeds subtieler. We willen op elk moment van de dag onszelf kunnen zijn. De nieuwe Cast Iron Spring/Summer ’22 collectie sluit perfect aan op deze behoefte.

Functionaliteit, comfort en gelaagdheid waren onze uitgangspunten. We zijn op zoek gegaan naar zomerse items in hoogwaardige materialen, die niet alleen makkelijk te dragen, maar ook eenvoudig te combineren zijn. Multi-inzetbare items, die met je lifestyle meebewegen en perfect aan de gelegenheid aangepast kunnen worden. Zo kun je alle kanten op – of je nou thuis, op het werk, onderweg of samen met vrienden op pad bent. Bij het kiezen van materialen hebben we gekeken naar hoog draagcomfort. Zachte kwaliteiten en comfortabele stretch zijn een must. Lichtgewicht materialen, zoals linnen en lyocell blends, maken het mogelijk om ook in het voorjaar gelaagde looks te dragen. Ook styles uitgevoerd in ruimere, relaxed fits zijn key items en zorgen voor extra draagcomfort in de collectie.

Colors and graphics

Dit seizoen combineren we natuurlijke kleuren en aardetonen met frisse pasteltinten. Deze zachte, zomerse tinten zorgen voor kleuraccenten en een frisse touch, zonder te overheersen. Tonale kleurcombinaties en vergrijsde tinten zorgen voor een stoer, ingetogen zomerbeeld dat perfect past bij elke denim. Natuurlijke prints en graphics, zoals vintage botanical prints en desert stripes, sluiten perfect aan bij het kleurbeeld.

Cast Iron outerwear

Jassen zijn een fundamenteel onderdeel van elke wardrobe. De nieuwe outerwear collectie van Cast Iron bestaat uit veelzijdige jassen om elke spring look compleet mee te maken. We combineren functionele jassen met premium denim styles om de signature Cast Iron look te creëren. Naast functionele outdoor jackets omvat de collectie hybride styles die het hele seizoen gedragen kunnen worden. Deze hybride styles – zoals shirt jackets, sweakets (sweat-jackets) en bodywarmers – zijn echte must-haves. Omdat je ze op verschillende manieren kunt dragen – alleen, maar ook ergens onder of over – kun je met deze hybrids alle kanten op. Zo zijn ze ideale keuzes tijdens veel draagmomenten.

Perfect essentials

Premium basics zijn onmisbaar. Onze basic polo’s, T-shirts en sweaters zijn gemaakt van comfortabele, hoogwaardige materialen. Ze zijn perfect om elke outfit mee af te maken. Deze must- have essentials zijn uitgevoerd in onze signature slim fit. De mooie basic colors – navy, off white en grey melange – maken deze styles makkelijk te combineren.

Denim & non-Denim

Een denim style voor elk moment. Het denim aanbod in de nieuwe Cast Iron Spring/Summer ’22 collectie bestaat uit onze drie signature denim fits – de Riser, de Cuda en de Fander – in diverse wassingen. De focus ligt dit seizoen op lichtere en frisse kleurtonen. We werken met authentieke wassingen, maar ook met unieke destroy en repair details. Hiermee geven we de styles onze premium denim feel. Elke denim is ontworpen met een ingedragen look voor een stoere touch. Ook bij onze denims staat comfort voorop. Dit uit zich in comfortabele, relaxed fits, maar ook in comfortabele, zachte materialen met stretch. Onze grey denim suit separates zijn dit seizoen een must-have look. Deze suit separates kun je combineren voor een stoere, nonchalante look, maar natuurlijk ook los van elkaar dragen.

Voor onze non-denim styles waren neutrale tinten het uitgangspunt voor de kleurkaart. Natuurlijke kleuren en aardetinten, zoals off white en een verwassen beige, zorgen voor een stoer, natuurlijk beeld. Dit maakt de nieuwe non-denim styles van Cast Iron net even anders. Ook het gebruik van linnen is een highlight in de nieuwe non-denim styles. We hebben verschillende Cuda modellen uitgevoerd in dit comfortabele, lichtgewicht materiaal. De relaxed fits in combinatie met de natuurlijke eigenschappen van linnen maken van deze styles echte must-haves voor de zomer.

Key items

- Linnen / linnen blends

- Grey denim suit separates

- Relaxed fits

Cast Iron

Cast Iron is vintage, robuust en mannelijk. Een premium denim merk een sterke traditie en een tijdloze schoonheid, waarbij we pure, eerlijke en zoveel mogelijk duurzame materialen gebruiken om hoogkwalitatieve, unieke collecties te kunnen maken. Cast Iron wijkt graag af van de gebaande paden en streeft individuele ontplooiing na. Daarom gebruiken we de classic muscle car als een stoere symboliek om de merkwaarden te communiceren en ons in de Cast Iron wereld mee te bewegen. Cast Iron is ‘onopvallend anders’ met een rebels randje. De turquoise munt met de draak staat dan ook symbool voor dynamiek, kracht, vertrouwen, vrijheid en beleving.

We are Cast Iron.