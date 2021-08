CAST start op 16 augustus nieuwe seizoen: ‘Flower en garden markets’ tonen duurzaam denken

Nieuwegein 2 augustus 2021 - Op 16 augustus 2021 start het nieuwe inkoopseizoen bij CAST. De eerste segmentdag staat gepland op maandag 6 september gevolgd door de Schoenendagen een week later. Het team van CAST heeft samen met het ‘inhuis’ stylingadviesbureau StijlRetail Design weer een fleurige en gezellige sfeer neer weten te zetten.

De themadagen staan in het thema van ‘markten’. Met diverse installaties door het centrum verspreid is er voor de bezoeker weer voldoende inspiratie om etalage en winkel op een leuke manier aan te kleden voor de klant. ‘Het zijn kleine details die het verschil maken om de consument te prikkelen’, zegt Mirjam DuMaine van StijlRetail Design. ‘Je kunt, ook met

een beperkt budget, je winkel op een stijlvolle en relevante manier aankleden. Vraag gerust eens advies als je in CAST bent!’

CAST zet de trend van de segmentdagen door en komt met nieuwe beurzen die ook voor textielleveranciers interessant gaan zijn. Met de nieuwe beurs Preview die begin juli voor het eerst werd georganiseerd heeft CAST nieuwe bezoekers en exposanten aan weten te trekken die een interessante doelgroep binnen het potentieel zijn. ‘Met het nieuwe aanbod zetten we de lijn naar een handelsplatform voor de mode hiermee door’, aldus Marijn Verschure van CAST. ‘Aan de nieuwe editie wordt ook aan duurzaamheid gedacht en misschien dat dit een extra stuk aandacht krijgt, en zeker ook verdient.’

CAST heeft te maken met minder leveranciers die een vaste showroom huren. De leveranciers die over blijven groeien echter wel. De showrooms worden uitgebreid en verbouwd. Ook het nieuwe seizoen zijn er weer enkele verbouwingen geweest waaronder de nieuwe showroom van Cycleur de Luxe op de begane grond direct aan het Middenplein. Tevens zijn er upgrades gedaan aan de entree bij binnenkomst en wordt de hoofdentree dit najaar vernieuwd.

Naast de fysieke aanpassingen zit CAST op digitaal vlak niet stil en komen er begin 2022 ook digitale innovaties aan die komend halfjaar getest worden met enkele vaste leveranciers en bezoekers van CAST. ‘Om bij te blijven en zeker ook vooruit te kijken, zullen we in moeten spelen op de veranderende manieren van inkoop. Met de innovaties die gepland staan zorgen we voor nog betere aansluiting tot de markt en hiermee zetten we in op de belangrijkheid van direct contact en bezoek aan het fysieke platform. Een multichannel strategie voor een inkoopcentrum’, aldus Marijn Verschure.

CAST is het handelsplatform voor schoenen, sport en mode. De fysieke locatie waar je contact legt, zaken doet met elkaar en geïnspireerd raakt door het grote aanbod aan merken in vaste showrooms en tijdens beurzen. Waar je makkelijk en snel aan het werk kunt gaan, goed bereikbaar is en je altijd gastvrij ontvangen wordt. Je kunt er efficiënt te werk gaan door vooraf te kijken wie er aanwezig zijn op de digitale plattegrond die je in de CAST app vindt. Al sinds 1984 is CAST een begrip in de schoenen. Sinds 2019 richt CAST zich tevens op mode en sport en fungeert als handelsplatform voor merken die efficiënt willen werken in

het hart van Nederland.

