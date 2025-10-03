CAST zet strategische samenwerking op ten behoeve van ketendigitalisering voor toekomstbestendigheid schoenen, sport -en modebranche

CAST is een strategische samenwerking aangegaan met vier toonaangevende B2B wholesale platformen ten behoeve van verdere standaardisering van productdata. De eerste samenwerkende partijen zijn bekende namen uit de industrie: JOOR, FashionUnited E-business, Colect.io en WeWantShoes.

Door de samenwerking zet CAST een belangrijke stap in het versnellen van de digitalisering binnen de schoenen, sport- en modebranche binnen Europa. De samenwerking is ontstaan vanuit een duidelijke behoefte in de markt: merken en retailers willen digitaliseren, maar vinden vaak moeilijk hun eigen weg naar bestaande digitale oplossingen. Hoewel er volop innovatieve technologie beschikbaar is, blijft aansluiting tussen ontwikkelaars (digitale partijen) en gebruikers (merken en retailers) achter met oog op gezamenlijk belang. Een van de voornaamste redenen is het ontbreken van een neutrale, verbindende partij die deze werelden effectief samenbrengt.

CAST neemt hierin een actieve rol door een platform te bieden waar digitale partijen, merken en retailers elkaar kunnen ontmoeten. Door deze samenwerking ontstaat er een omgeving waarin kennisdeling, zichtbaarheid en innovatie centraal staan. Doel is om deze samenwerking op Europees niveau te organiseren, te delen en uiteindelijk ook toezicht op te houden.

"Het standaardiseren van productdata vergt toewijding van de markt op vele niveaus. Aanpassingen en uitdagingen aan systemen waarvan het rendement pas zichtbaar wordt na vele jaren. Daar moet je als industrie overkoepelend mee aan de slag, dit gaat niet individueel.’’, aldus Marijn Verschure van CAST. “Het hogere doel moet efficiency en kostenbesparing blijven, zodat op termijn de marges gezond blijven en de kwaliteit van de producten voor de gebruiker gegarandeerd blijft”.

De samenwerkende platformen zijn allen gevestigde spelers binnen de nationale en internationale B2B markt:

FashionUnited E-business – Olaf Laarhoven, CEO

"Wij zijn verheugd om samen te werken met CAST, hét toonaangevende handelsplatform van de schoenen, sport- en modebranche. Deze samenwerking sluit perfect aan bij onze missie om de mode- en schoenenbranche digitaal sterker en efficiënter te verbinden. Door onze krachten te bundelen, creëren we nieuwe mogelijkheden voor merken en retailers om hun zichtbaarheid en zakelijke kansen te vergroten." aldus Olaf Laarhoven, CEO bij FashionUnited E-business.

"Met deze samenwerking versterken we de digitale zichtbaarheid van de schoenen, sport- en modebranche. Samen met CAST maken we het voor merken en retailers makkelijker om elkaar te vinden en zaken te doen.”, zegt Laarhoven.

"De samenwerking met CAST is een belangrijke stap in het versterken van de schoenen, sport- en modebranche. Door het combineren van fysieke en digitale krachtpunten, bieden we merken en retailers een duurzaam platform om hun netwerk en business verder uit te bouwen."

Colect.io – Robert Bolland, CCO & Co-owner

“Deze samenwerking met CAST sluit naadloos aan bij onze missie om de mode- en schoenenbranche te ondersteunen in duurzame digitale transformatie. Dat doen we inmiddels al 15 jaar voor ruim 800 nationale en internationale merken, waarvan er meerdere te vinden zijn in CAST. We kijken er enorm naar uit om via deze gezamenlijke ambitie en kennisdeling binnen de keten, merken en retailers snel en efficiënt te laten aansluiten op innovatieve oplossingen. Zo wordt digitalisering niet alleen makkelijker, maar levert het voor alle betrokkenen een duidelijke toegevoegde waarde,” aldus Robert Bolland, CCO en partner bij Colect.io.

“Met onze software, die speciaal is ontwikkeld voor de mode- en schoenenbranche, verbeteren wij de samenwerking tussen de merken en hun retail partners. Dit doen we door essentiële fysieke onderdelen van het wholesale proces te verbinden en te ondersteunen met digitale toepassingen, waardoor de samenwerking tussen leverancier en winkelier slimmer en efficiënter wordt. Dat leidt tot belangrijke kostenbesparingen en een hoger rendement voor beide kanten.”

JOOR – Enno Knuth, Senior Account Executive

“JOOR is verheugd haar samenwerking aan te kondigen met het toonaangevende Nederlandse handelsplatform CAST, om haar merken een geavanceerde digitale wholesale-oplossing te bieden.

“Deze samenwerking zal digitale wholesaleprocessen transformeren, waardoor merken hun verkoop kunnen vergroten en betere beslissingen kunnen nemen op basis van realtime data. Door gebruik te maken van het platform kunnen merken hun B2B-wholesaleorders verhogen en waardevolle tijd besparen dankzij gestroomlijnde processen.” legt Enno Knuth uit.

“De oplossing stelt hen in staat hun bestaande retailerrelaties efficiënt te beheren en tegelijkertijd verbinding te maken met kopers over de hele wereld, terwijl zij profiteren van realtime verkoopanalyses en rapportagetools.” aldus Enno Knuth, Senior Account Executive bij JOOR.

We Want Shoes – Saydou Bangara, CEO & Founder

“Wij zijn erg verheugd om deze samenwerking met CAST aan te gaan, één van de belangrijkste handelsplatformen in Nederland. Wij zien sterke synergieën tussen de rol van CAST als ontmoetingsplek voor de industrie en onze digitale wholesale marktplaats. Samen kunnen we elkaars sterke punten aanvullen en zowel voor merken als retailers toegevoegde waarde leveren. Met onze diensten en digitale reikwijdte zijn wij ervan overtuigd dat wij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan deze samenwerking en kunnen helpen nieuwe kansen te creëren voor alle partijen.”, aldus Saydou Bangoura, CEO & Founder van We Want Shoes.

Daarnaast wordt dit initiatief breed gesteund in de branche door een aantal belangrijke en toonaangevende organisaties:

INretail- Julian Aarts, Branchespecialist Mode &Schoenen

“Wij ondersteunen het initiatief en zien vooral het belang om de processen in de keten te versnellen, makkelijker te kunnen sturen op data en daarbij de tractie op innovatie te kunnen verbeteren." aldus Julian Aarts, Branchespecialist Mode & Schoenen bij INretail.

Rexor- Niek Jansen, Algemeen Directeur

"Rexor ondersteunt van harte het initiatief om te komen tot een Europese eenheid binnen de schoenen- en lederwarenbranche. Het bedrijf ziet dit als een belangrijke stap om de samenwerking te versterken, gezamenlijke belangen beter te behartigen en de positie van de branche in een steeds internationaler wordende markt te verbeteren”, aldus Niek Jansen, Algemeen Directeur bij Rexor.

GS1 Nederland – Jeanet van der Stoel, Sector Lead Textile & Apparel

"Als neutrale en non-profitorganisatie geloven wij dat samenwerken en afspraken maken over het delen en vastleggen van productdata de stille kracht is achter goed functionerende bedrijven. Zo maken we betrouwbare productinformatie toegankelijk voor alle partijen in de keten, voor consumenten en voor alle systemen. Samen met organisaties als CAST, helpen wij bedrijven om vol vertrouwen te voldoen aan de eisen van vandaag én morgen, en dragen we bij aan een duurzamere, efficiëntere wereld.”, aldus Jeanet van der Stoel, Sector Lead Textile & Apparel bij GS1 Nederland.

Door partijen samen te brengen, creëert CAST een toekomstbestendige keten waarin digitale innovatie en commercieel succes hand in hand gaan. De samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal in de verdere professionalisering en digitalisering van de schoenen, sport- en modebranche.

Geïnteresseerde organisaties in aansluiten bij het collectief tot ketensamenwerking op alle niveaus wordt verzocht contact op te nemen met de initiatiefnemer CAST. Het is niet de intentie om partijen uit te sluiten zolang zij de weg naar samenwerking tot doel stellen. Dit ter bevordering van internationale samenwerking met kostenreducerende maatregelen en efficiëntie in de bedrijfsprocessen als gezamenlijk doel na te streven.