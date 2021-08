CATERPILLAR workwear redefined

CAT WWR SS22 collectie is gericht op de authenticiteit van de originele werkkleding uit de VS. Alle producten volgen de echte esthetiek van de Amerikaanse werkkleding en voegen kenmerken toe zoals heavy wash, handige zakken en vintage prints. Deze items maken de collectie uniek op de markt, in staat om de originaliteit te mixen en te matchen met de hedendaagse eisen van de klant.

De lijn is opgebouwd uit hoodies, sweatshirts, shirts , cargo’s, workpants, shorts, T-shirts en jackets en biedt de Europese klanten een specifiek kleurenpalet uit de originele archieven.

Nieuws van dit seizoen is ook een capsule van het Caterpillar Diesels basketbalteam van 1956. Dit basketbalteam was een van de meest succesvolle in de Amerikaanse competitie in de jaren '50.

Dankzij het enorme fotoarchief van CAT Inc kon CAT WWR de originele basketbaluniformen uit die tijd uitzoeken en op een moderne manier opnieuw presenteren om zo de mooie amerikaanse sportvarsity-sfeer te vieren. Inspiratie, kwaliteit en originaliteit zijn de key-points van CAT WWR.

