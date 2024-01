Cavallaro Napoli Autumn/Winter 2024

Begin uw stijlvolle reis met de herencollectie voor Autumn/Winter 2024, waar elegantie en avontuur samenkomen. Geïnspireerd door de tijdloze charme van Cortina d'Ampezzo, weerspiegelen onze ontwerpen de betoverende geest van de Olympische Winterspelen van 1956 en vereeuwigen ze de adembenemende landschappen en iconische momenten die dit pittoreske Italiaanse skioord definiëren.

Sorapiss Serenity

Ga mee op ontdekkingstocht naar de afgelegen alpiene schoonheid rond het Lago di Sorapiss in de Dolomieten. Ons kleurenpalet is geïnspireerd door het harmonieuze spectrum van de natuur. De unieke blauwe kleur van het meer, naadloos gecombineerd met tijdloze tinten navy, wit en grijs melange, weerspiegelt in elk kledingstuk de serene schoonheid van de omgeving.

Torri Tranquility

De Cinque Torri is een van de meest herkenbare rotsformaties in de Dolomieten en een populaire bestemming voor wandelen en rotsklimmen. Deze collectie is een eerbetoon aan de natuurlijke pracht en de historische betekenis van deze beroemde bestemming. Onze stukken stralen stijl en verfijning uit, met een zorgvuldig samengesteld palet van off-white, beige, zandkleur, bruin en een vleugje blauw - een harmonieuze mix van duurzame tinten die moeiteloos de essentie van Cinque Torri vatten.

Credits: Cavallaro Napoli

Giau Pass

We introduceren 'De Giau Pass Hike', waar de grootsheid van de natuur zich vermengt met stijlvolle elegantie. Geïnspireerd door de weelderige groentinten van de Passo Giau-wandeling, presenteert deze collectie een boeiende mix van weelderig groen dat overgaat in rustig off-white, verrijkt met een vleugje mosterd en navy.

Cortina Cityscape

Stap in de verfijnde elegantie van 'Dolce Vita in Cortina', waar de allure van stadsleven en alpiene charme samenkomen. Het kleurenpalet, beïnvloed door de tijdloze charme van de stad, omvat tinten zwart, grijs, off white plus donkerbruin en kit, en complementeren het stedelijke landschap met een ingetogen maar verfijnde flair.

Credits: Cavallaro Napoli

Onze collectie wordt tot 25 februari 2024 in de showroom tentoongesteld. Nog geen inkoopafspraak gepland maar nieuwsgierig naar onze collectie? Neem gerust contact met ons op via sales@cavallaronapoli.com of bel 023-542 4218. We kunnen samen de mogelijkheden verkennen. Een digitale afspraak is ook mogelijk. Grazie mille!