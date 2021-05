Cavallaro Napoli is de officiële Formal Wear Partner van de KNVB

Als voetbal-minded bedrijf zijn wij zeer vereerd om de officiële formal wear partner te zijn van de KNVB. Sinds 2018 voorziet Cavallaro Napoli zowel de selectie van het dames-en heren team, directie en complete staf van een geheel op maat gemaakte outfit.

Voor het aankomende EK heeft Cavallaro speciaal voor de spelers van Oranje een pak ontwikkeld van een technische stretch stof waarmee comfort en functionaliteit geborgen zijn. De speciaal ontworpen pakken hebben een Italiaanse pasvorm en uiteraard ontbreken de oranje details in dit pak niet. De outfit wordt compleet gemaakt met een wit shirt van een polyamide blend waardoor het shirt comfortabel zit, niet kreukt en goed ademt.

In de keuze voor Cavallaro Napoli gaven kwaliteit, passie voor het vak en ervaring met nationale en internationale voetbalclubs de doorslag bij de KNVB.

Met deze samenwerking is er een mooi hoofdstuk bijgekomen van ‘’ons jongensboek’’ en wij zijn trots om hier deel van uit te mogen maken.

Forza Olanda!

