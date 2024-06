Cavallaro Napoli officiële formal wear partner van de KNVB tijdens het EK 2024

Cavallaro Napoli, sinds 2018 de officiële formal wear partner van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), kleedt ook tijdens het aankomende Europees Kampioenschap (EK) het Nederlands Elftal. Deze samenwerking is onlangs verlengd tot 2026, waarmee het succesvolle partnership tussen beide partijen wordt voortgezet.

In 2018 begon Cavallaro Napoli als officiële kledingsponsor van de KNVB, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor de formele outfits van het Nederlands Elftal. De hoogwaardige, eigentijdse en stijlvolle kleding van Cavallaro Napoli weerspiegelt perfect de waarden en het imago van Oranje. Het merk, opgericht door Giuseppe Cavallaro, staat bekend om zijn passie voor kwaliteit en vakmanschap, en heeft zichzelf al bewezen bij eerdere samenwerkingen met topclubs zoals AZ en Arsenal.

Giuseppe Cavallaro, oprichter van Cavallaro Napoli, is trots op de samenwerking met de KNVB: “Voetbal is altijd een belangrijk onderdeel van ons bedrijf geweest. Veel van onze medewerkers hebben een grote passie voor de sport en een aantal voetballen zelf ook. Het is een bijzonder voorrecht om verbonden te zijn met een organisatie van dit niveau. We kijken er enorm naar uit om als fan en als official partner het Nederlands Elftal aan te moedigen tijdens het EK 2024.”

Met het EK 2024 wat vrijdag 14 juni van start gaat, is de KNVB verheugd dat het Nederlands Elftal en volledige staff opnieuw gekleed wordt door Cavallaro Napoli. Dit jaar hebben ze een meer casual look aangemeten gekregen, passend bij de trends van het seizoen en het gewenste comfort. Dit toernooi biedt een uitstekende gelegenheid om de elegante en verfijnde stijl van het merk aan een wereldwijd publiek te tonen, terwijl Oranje streeft naar sportieve successen.

Over Cavallaro Napoli

Cavallaro Napoli, opgericht door Giuseppe Cavallaro, begon als eenmanszaak en is uitgegroeid tot een internationale speler in de mode-industrie. Het merk heeft diverse brandstores in Nederland en verkooppunten in Europa. Cavallaro Napoli staat bekend om zijn kwalitatieve, eigentijdse kleding die moderniteit en verfijning uitstraalt. Voor meer informatie, neem rechtstreeks contact op.