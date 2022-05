Celebrate the 100th: ALBERTO en de 3D-bike

Alberto wordt 100. In de modebranche en vooral voor een specialist geldt dat als kleine eeuwigheid. Ook een gebeurtenis voor een feestje. En dat is precies wat ALBERTO doet. Echter niet met een jubilieumcollectie, maar met veel spannende samenwerkingen en een buitengewoon ondersteunend programma. Dat laatste kan in het huidige teamspel letterlijk worden genomen. Samen met de bike-fabrikant URWAHN uit Magdeburg lanceert het broekenlabel een jubileumfiets, die zich onderscheidt van al het andere op het gebied van stijl, technologie, design en compromisloosheid. Ook typisch ALBERTO. En typisch URWAHN.

Ontdek het onbekende.

Onconventioneel, technologiegedreven, uniek. ALBERTO staat voor deze meerwaarde. En dat al sinds 100 jaar. Daarom werkt het broekenlabel regelmatig samen met spelers die concrete voordelen bieden. Een feit dat zich al lang niet meer beperkt tot de selectie van materialen voor de iconische pants uit Mönchengladbach. Met veel pioniersgeest ontstaan er sympathieke symbioses die steeds nieuwe maatstaven stellen. Zoals in het geval van de jubilieumbike, die ter gelegenheid van het jubileum in samenwerking met URWAHN is gemaakt. Wat de beide labels daarbij gemeenschappelijk hebben, is het streven naar duurzame voortbeweging samen met compromisloze functie en stijl. Of zoals Marco Lanowy, directeur van ALBERTO, beschrijft: “We willen dicht bij degenen zijn die onze broeken elke dag dragen om hun wensen en vereisten echt te begrijpen. Dus ik ben altijd buiten. Zo heb ik ook de bikes van URWAHN ontdekt - en hun aanpak heeft me echt geïnspireerd.” Door persoonlijke contact leerde hij eindelijk de oprichter van URWAHN Gründer Sebastian Meinecke en zijn team kennen. “Geweldige jongens en meiden! Allen stralen ook daadwerkelijk het enthousiasme uit voor wat ze doen.” Een ander aspect dat hij leuk vindt aan URWAHN. Omdat hij de parallellen met zijn eigen bedrijf herkent.

Beeld: ALBERTO x URWAHN, eigendom van het merk

Laat jezelf eruit!

Een idealisme dat niet alleen doorklinkt in de fietsbroek van ALBERTO, maar ook in de fabricage van elke URWAHN-fiets. Hierdoor is de jubileumfiets momenteel een extreem elektriserende gravelbike. ‘s Werelds eerste van staal gemaakte, 3D-geprinte e-bike met speciale softride-structuur weegt slechts 14,8 kg, maar weet echter te imponeren met een volledig koppel van 40 Nm op het achterwiel. Het spreekt voor zich dat alleen de meest innovatieve componenten in de apparatuur worden gebruikt. Bijvoorbeeld de precieze elektrische aandrijving van MAHLE en de 250 Wh accu, die zorgt voor een actieradius tot 80 kilometer. Beiden worden overigens door URWAHN volledig onzichtbaar in het skelet van het stalen kunstwerk weggewerkt. Wie hier nog niet genoeg aan heeft, heeft de mogelijkheid nog een accu van 208 Wh op de onderbuis te monteren. Dankzij de vorm van een drinkfles is deze ook volledig onopvallend. Bovendien kan de Shimano GRX 600 1-11-F achterderailleur wireless via Bluetooth worden bediend en hierdoor wordt een zeer directe overbrenging gegarandeerd. Het stuur en de lagers van de ALBERTO-jubileumfiets komen van Acros en de loop-bladveervork lijkt van een andere planeet te komen. Een ander hoogtepunt zijn de in het stalen frame geïntegreerde Lightskin led-ogen.

Opvallend subtiel qua design

De perfecte combinatie van design en functie en de focus op het essentiële en het goede is ook het motto bij het design. De puristische asfaltzwarte matte afwerking in poedercoating is een visuele traktatie. In ALBERTO-bike-geel gehouden abstracte designcomponenten vormen accenten zoals bijvoorbeeld een afbeelding van de topografie van Mönchengladbach, de oprichtingsdatum van het bedrijf ALBERTO in Romeinse tekens of de locatiecoördinaten van het hoofdkantoor op het frame of de velgen. Zoals altijd zijn de elementen niet alleen decoratieve accessoires, maar hebben ze ook een specifiek doel. Reflecterend in het donker zorgen ze namelijk voor betere zichtbaarheid en dus extra bescherming.

Als de tijd daar is, komt het wiel

De fiets, waarvan de verkoopprijs 7499 euro is, was in maart voor het eerst te zien tijdens Cyclingworld in Düsseldorf. Daarna gaat de fiets als onderdeel van de belevingswereld naar de ALBERTO Concept Store in Mönchengladbach, de officiële testplek voor de buitengewone URWAHN-bike. En natuurlijk de bijpassende fietsbroek. Wie beide heeft geprobeerd, zal constateren, dat je met beid ongelooflijk comfortabel en stijlvol kunt rijden.

