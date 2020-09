CFDA creëert nieuwe functie en adviesraad om zwart modetalent te steunen

De Council of Fashion Designers of America (CFDA) heeft een nieuwe strategie ontwikkeld om zwart modetalent nog beter te ondersteunen, zo meldt de non-profit organisatie op hun website. De CFDA heeft een adviesraad in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor alle activiteiten van de organisatie wat betreft inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid. Daarnaast sluit Bonnie Morrison zich bij CFDA aan in een nieuwe rol die speciaal gecreëerd is om de strategie en uitvoering van het CFDA-programma voor gelijkheid te leiden.

De nieuwe initiatieven zijn een vervolg op de plannen die de Raad van Bestuur onder leiding van Tom Ford in juni maakte om een eind te maken aan ongelijkheid in de modeindustrie. “We zijn vastbesloten om veranderingen in de industrie teweeg te brengen,” aldus Ford in het persbericht.

De nieuwe adviesraad wordt geleid door CFDA directeur CaSandra Diggs en de dagelijkse leiding is in handen van vice-president Tracy Reese. Daarnaast zitten onder andere hoofdredacteur van de Amerikaanse Harper’s Bazaar Samira Nasr, Netflix hoofd marketing Bozoma Saint John, Fashion Tech Connects medeoprichter Stacie Henderson en CFDA-lid Martin Cooper in de adviesraad. Bonnie Morrison had eerder hoge functies bij Coach, Condé Nast, KCD en PR Consulting.

Beeld: Tracy Reece en Bonnie Morrinson via CFDA website