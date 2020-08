Beyoncé’s ‘Black is King’ en een eis tot inclusieve modeweken: mode en diversiteit in de media

Vierde Beyoncé afgelopen week de zwarte cultuur in haar splinternieuwe visual album ‘Black is King’, enkele dagen later kwam modemerk Marni onder vuur te liggen wegens een omstreden campagne met zwarte modellen. Tegelijkertijd beleefde het Black in Fashion Council een succesvolle lancering met 38 grote samenwerkingspartners uit de modewereld. Op het gebied van mode en diversiteit was de afgelopen week wederom veel te bespreken. FashionUnited licht vijf belangrijke onderwerpen uit die de koppen haalden.

‘Jungle mood’: golf van kritiek op teenslippercampagne Marni

Na H&M , Gucci en Prada wordt opnieuw een groot Europees modebedrijf bekritiseerd wegens culturele toe-eigening en negatieve stereotypering van de zwarte cultuur. Dit keer gaat het om het Italiaanse merk Marni. Het bedrijf deelde vrijdag de fotocampagne voor haar nieuwe collectie teenslippers, waarin zwarte modellen figureren. Marni kreeg scherpe reacties van volgers en van modewaakhond Diet Prada vanwege de manier waarop de modellen worden weergegeven: behangen met etnische accessoires (geen van allen van Marni), beschilderd met klei, en op één van de foto’s - door Marni inmiddels van sociale media verwijderd - staand temidden van zware metalen kettingen. Associaties met koloniale stereotypen en slavernij waren snel gemaakt. Bovendien worden de foto’s omlijst door slogans als ‘jungle mood’ en ‘barefoot in the jungle’. Over de teenslippers schrijft het merk: ‘Schitterend als een tribale amulet’. De campagne herinnert aan de controversiële H&M-foto uit 2018, waarop een zwart jongetje een trui draagt met de tekst ‘Coolest Monkey in the Jungle’ erop.

De kwestie is echter genuanceerder. De fotograaf van de campagne, Edgar Azevedo, is Afro-Braziliaans. Art director Giovanni Bianco is Braziliaans-Italiaans. De vraag is dus waar, en hoe, het misging bij Marni: bij het makers van de fotoserie, of bij de marketingafdeling die de ongelukkige slogans koos?

Off-White initieert ‘I Support Young Black Businesses’

Modemerk Off-White kwam vrijdag met een nieuw initiatief: ‘I Support Young Black Businesses’, een fondsenwervingsprogramma dat organisaties steunt die door hoofdontwerper Virgil Abloh en zijn team zijn geselecteerd. Om geld in te zamelen zal Off-White elk kwartaal een nieuwe reeks producten verkopen waarvan de opbrengst rechtstreeks naar een van de organisaties gaat. In de eerste ronde gaat het om een serie T-shirts en hoodies met daarop de tekst ‘I support young black businesses’, die in januari te zien waren tijdens de opening van de Off-White-show in Parijs, gedragen door tapdanser Cartier Williams. De eerste organisatie die van het project profiteert is Chicago Cred, een Amerikaans initiatief dat wapengeweld wil verminderen. Ook lanceert Off-White dit najaar in Milaan een betaald stageprogramma voor jonge zwarte mensen die een basis willen leggen voor een carrière in de mode-industrie.

Abloh kwam dit voorjaar zelf nog onder vuur te liggen vanwege zijn publieke donatie van vijftig dollar aan Fempower, een kunstcollectief en borgfonds dat borgsommen betaalt voor Black Lives Matter-protestanten die in de stad Miami worden gearresteerd. Social mediavolgers vonden dat een laag bedrag voor de goedverdienende ontwerper, die vervolgens zei dat hij vooral anderen wilde inspireren hetzelfde te doen.

Beyoncé’s ‘Black is King’ is een podium voor zwarte ontwerpers

Vorige week was het er dan eindelijk: ‘Black is King’, Beyoncé’s langverwachte visual album. ‘Black is King’ is een 85 minuten durend audio- en videospektakel gebaseerd op het verhaal van The Lion King - al is Simba in deze film een klein jongetje in een grote stad, en zijn de hyena’s verworden tot een mafia-motorbende, compleet met gouden tanden. Beelden van het verhaal worden afgewisseld met clips van Beyoncé, zwervend door woestijnlandschappen, dansend in een verlaten pakhuis. Misschien nog wel meer dan haar visual album ‘Lemonade’ draagt ‘Black is King’ de schoonheid, trots en veerkracht van de zwarte cultuur uit.

Behalve een grootse videoclip geldt de film ook als wereldwijd podium voor zwarte ontwerpers en modemerken. Zo draagt Beyoncé in de video een knallend grafisch jasje van ontwerper Loza Maléombho, een glitterend gewaad van Tanaya Henry’s merk Lace By Tanaya, een pyjamapak met geldprint van Duckie Confetti en indrukwekkende sieraden van L’Enchanteur, het merk van de tweeling Dynasty en Soull Ogun.

Black in Fashion Council werkt samen met 38 grote modespelers

38 grote bedrijven in de mode- en beauty-industrie zijn een partnerschap aangegaan met het recent opgerichte Black in Fashion Council (BIFC). Het BIFC werd eind juni in het leven geroepen door Lindsay Peoples Wagner en Sandrine Charles, met het doel samen te werken met modebedrijven en hen aan te sporen inclusiviteit en diversiteit tot topprioriteit te maken. Gisteren kondigde het BIFC aan dat al 38 bedrijven zich bij de organisatie hebben aangesloten, waaronder Farfetch, Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Gap.

“Deze merken hebben toegezegd de komende drie jaar met het Black in Fashion Council Samen te werken, en met Human Rights Campaign, om beleid in de praktijk te brengen en hun inzet te tonen voor zwarte werknemers op alle niveaus,” zo is te lezen in een statement van het Council in handen van Vogue. “De bestuursleden zullen vanaf augustus 2020 gesprekken voeren met belanghebbenden in de sector, zodat merken de complexe manieren kunnen begrijpen waarop we ons allemaal moeten toeleggen om inclusiviteit tot de lens te maken waardoor we de wereld zien.” In het najaar van 2021 zal een eerste rapport worden uitgebracht op basis van de gesprekken en overige ontwikkelingen in het eerste jaar van het BIFC.

Meer diversiteit in de Milanese modeweek: ontwerpers schrijven open brief

Op donderdag schreven de in Italië werkende zwarte ontwerpers Stella Jean en Edward Buchanan een open brief naar Carlo Capasa, de directeur van de Camera Nazionale della Moda Italiana, en naar verschillende directieleden van de organisatie, onder wie Miuccia Prada en Renzo Rosso. Met de brieven hadden Jean en Buchanan tot doel om “het paradoxale taboe-onderwerp van ras in Italië naar de oppervlakte te brengen en om zwarte ontwerpers te steunen die in de Italiaanse modebusiness nog steeds onzichtbaar zijn”, zo schreef Jean donderdag in een mail aan WWD. Ze haalde in het bijzonder uit naar Italiaanse merken die wel steun betuigden aan de Black Lives Matter-beweging in Amerika, maar de omstandigheden van de zwarte minderheid in Italië daarbij buiten beschouwing lieten. Ook benadrukte Jean dat zij binnen de 113 bedrijven tellende CNMI nog altijd de enige zwarte hoofdontwerper is.

In de brieven nodigen Buchanan en Jean uit tot een proactieve dialoog om de Milanese modeweek meer divers en inclusief te maken. "Laten we dingen veranderen,” zo schreven ze aan Prada. “Laten we rondetafelgesprekken over diversiteit en theoretische workshops over multiculturaliteit en culturele toe-eigening omzetten in echt werk, echte samenwerking. Alleen dit zal ervoor zorgen dat al onze constante bronnen van passieve inspiratie worden omgezet in valide en actieve middelen voor echte verandering.”