CFDA lanceert digitaal presentatie- en verkoopplatform Runway360

Het Council of Fashion Designers of America (CFDA) lanceert dit najaar Runway360: een digitaal platform dat “elk aspect van een collectielancering samenbrengt in een ‘one-stop-shop’ omgeving”, zo is in een persbericht van het CFDA te lezen. Het platform is bedoeld om Amerikaanse ontwerpers te ondersteunen in het presenteren en verkopen van hun collecties op een moment dat dat niet op de gebruikelijke manier kan - maar wellicht is het ook een tool voor de toekomst.

Op het platform kan elk merk een eigen pagina aanmaken en daarin AR/VR, 360°-technologie, videostreaming, online shopping-mogelijkheden en social media-extensies integreren. Zo kunnen ontwerpers virtuele persconferenties via hun pagina uitzenden, en er digitale persmappen of productbeelden op plaatsen. Het platform is het hele jaar door toegankelijk voor consumenten, de pers en inkopers van over de hele wereld.

“Deze transformatieve tijd in de mode vraagt om innovatieve business tools,” aldus Steven Kolb, voorzitter en CEO van CFDA, in het persbericht. “Runway360 is meer dan een reactie op social distancing en reisbeperkingen. Het digitale platform zal ontwerpers helpen die worden geconfronteerd met behoeften op de korte termijn, veroorzaakt door COVID-19, en zal toekomstige marktweken (modeweken, red.) met live modeshows ondersteunen.”

De lancering van het platform valt op 14 september, tevens de eerste dag van New York Fashion Week.