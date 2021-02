CFDA lanceert nieuw platform Impact, gericht op BIPOC-modeprofessionals

Het Council of Fashion Designers of America lanceert op vrijdag 26 februari Impact, een online talent- en vacatureplatform waarop bedrijven en BIPOC-ontwerpers en andere modeprofessionals elkaar kunnen vinden. Dat melden internationale media, waaronder WWD en Vogue.

Volgens CaSandra Diggs, president van het CFDA, is Impact ‘een kans voor merken om hun talentennetwerk uit te breiden, en echt in contact te komen met achtergestelde en ondervertegenwoordigde gemeenschappen en het talent te zien dat er is’. Diggs ziet Impact als een ‘combinatie van LinkedIn en Instagram’, zo stelt ze tegenover Vogue. Impact is niet alleen een vacaturebank, maar ondersteunt ook groepsmentorschap en andere netwerk- en gemeenschapsinitiatieven.

Verschillende merken en bedrijven, waaronder Tom Ford, Skims, Gap en Tory Burch hebben zich al aan het platform verbonden. Enkelen van de merken, waaronder Skims, hebben toegezegd van het platform gebruik te zullen maken wanneer ze openstaande vacatures hebben voor fulltime-, parttime- en freelanceposities, of betaalde stages.

Sinds de Black Lives Matter-protesten in het voorjaar van 2020 zijn er meerdere platforms ontwikkeld gericht op zwarte ontwerpers en ontwerpers van kleur. Zo lanceerde het CFDA al eerder het A Common Thread-programma en creëerden Lindsay Peoples Wagner en Sandrine Charles het Black in Fashion Council. Aurora James kwam met de 15 Percent Pledge, die retailers oproept om ten minste vijftien procent van hun winkelruimte uit te besteden aan merken van zwarte ontwerpers.

Diggs ziet Impact als een aanvulling op die initiatieven. “We hebben hetzelfde doel,” aldus Diggs. “Het doel is om vooruitgang te creëren voor zwarte en bruine en BIPOC-professionals in de industrie. We zijn allemaal op één lijn; we volgen gewoon verschillende benaderingen en dat is wat nodig is."