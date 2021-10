Chabo Bags introduceert nieuw vegan tassenlabel: Soulmate

Eerste in Nederland met collectie van cactusleer

Baanbrekend. Zo noemt Vera de Groot-Dekens van Chabo Bags haar eerste vegan tassencollectie. En terecht: de tassen van haar nieuwe label Soulmate zijn namelijk van cactusleer gemaakt. De eerste Soulmate collectie verschijnt in januari 2022.

Ruim tien jaar geleden maakte Vera de Groot-Dekens van haar passie haar werk: tassen ontwerpen. Haar label Chabo Bags is inmiddels een groot succes, in binnen- en buitenland. “Van meet af aan heeft duurzaamheid bij ons een grote rol gespeeld”, vertelt ze. “We zijn altijd scherp op materialen, processen en chemicaliën. De laatste jaren merken we dat de vraag naar verantwoorde producten toeneemt. Dat juichen wij van harte toe. Onze leverancier in India weet dat ook. Hij attendeerde ons op het bestaan van cactusleer. En ja, toen ik het materiaal in handen had was ik meteen verkocht. Het is honderd procent natuurlijk ademend materiaal. Daarnaast is het ook nog eens heel sterk, mooi en zacht. En: nauwelijks van echt leer te onderscheiden. Eigenlijk vind ik het nog steeds ongelooflijk dat ze dit materiaal van cactussen kunnen maken.”

Leer van de Nopal Cactus

Het materiaal heeft de naam Nopal gekregen en is afkomstig van de Nopal cactussen uit Mexico. De Groot-Dekens: “Een paar jaar geleden zijn Adrian en Marte

van de firma Desserto uit Mexico dit materiaal gaan ontwikkelen. Ze wilden niet langer aan de vervuiling van de fashionindustrie meewerken. Ze kozen voor cactussen omdat die in de woestijn groeien, er hoeft dus geen vruchtbare landbouwgrond te worden opgeofferd. Bovendien hebben cactussen geen water nodig. Alleen de volwassen bladeren van de cactus worden verwerkt; de plant blijft intact. Verder worden er in het verwerkingsproces geen chemicaliën gebruikt. Het is dus echt een puur natuur vegan product. Tel daar de uitstraling en de eigenschappen bij op en je snapt dat mijn hart meteen sneller begon te kloppen.”

A SOULMATE FOR EVERYONE

Positieve vibe

De collectie wordt uitgebracht onder het nieuwe exclusieve vegan label Soulmate, dat onder de paraplu van Chabo Bags hangt. “Chabo betekent vriend”, aldus de ontwerpster. “En Soulmate ook, de naam was dus snel gevonden. Bovendien geeft het woord Soulmate een fijne positieve vibe; precies wat we willen uitstralen.”

Voor de eerste Soulmate collectie ontwierp De Groot-Dekens vijf basismodellen: een shopper/laptoptas, een handtas, een fashion bag, een clutch en een all-in-one telefoontasje. De collectie is verkrijgbaar in de kleuren Sand, Black en Ruby Red.

“De Soulmates, zoals we de tassen noemen, hebben een mooie antique finished hardware en een elegant stoer label van metaal. De binnenkant is vervaardigd van biologisch katoen. Elke Soulmate is voorzien van een extra, brede fashionable strap.

PETA-Approved Keurmerk

De eerste Soulmate collectie wordt in januari uitgeleverd. De Groot-Dekens: “Op dit moment zijn we met de samples op pad en de eerste reacties zijn zeer positief. Veel retailers zijn blij dat ze hun klanten nu een écht milieuvriendelijk alternatief kunnen bieden. Want laten we wel wezen, tassen van kunstleer zijn niet duurzaam, daar is meestal pvc in verwerkt. We zijn dan ook heel trots dat Soulmate het PETA-Approved Keurmerk heeft gekregen.”