Chabo Bags & More, een fashion merk van Nederlandse bodem

Chabo Bags is gestart in 2010 met een basiscollectie van leren tassen en accessoires. Chabo bestaat dus inmiddels ruim 10 jaar. Al jaren bestaat de collectie van Chabo Bags uit een brede collectie NOOS-items. Deze solide basis wordt ieder seizoen (Spring /Summer & Autumn / Winter) uitgebreid met een aantal nieuwe modellen en kleuren. Het uitgangspunt van iedere collectie is altijd om de perfecte balans tussen “fashionable en basic” te behouden ,uiteraard tegen een eerlijke prijs.

Ook dit seizoen heeft Chabo Bags & More een collectie om verliefd op te worden! Naast een mooie collectie van moderne fashionable èn functional tassen is er inmiddels een complete fashion serie aan leren jasjes toegevoegd. Dit najaar zal er nog meer fashion en prachtige modellen tassen aan de collectie worden toegevoegd en deze zullen op diverse beurzen vanaf eind augustus gepresenteerd worden. De gehele collectie is altijd direct leverbaar. Kortom een prachtige brede collectie om hebberig van te worden en betaalbaar bovendien!

Enjoy and…..don’t forget to… Take you Chabo Everywhere! Uiteraard zijn duurzaamheid, zowel voor de producten als de partners van groot belang voor het merk. Chabo werkt alleen samen met gecertificeerde leveranciers met oog én respect voor het milieu en de leef- en arbeidsomstandigheden in zowel India als Indonesië. Inmiddels heeft Chabo een groot Europees netwerk van dealers en verkooppunten. De ambitie is om de komende jaren het merk nog meer te laten groeien en het Chabo-bereik binnen Europa te vergroten.