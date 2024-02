Charles de Vilmorin debuteert ready to wear tijdens Paris Fashion Week

De Franse ontwerper Charles de Vilmorin gaat een ready to wear collectie uitbrengen. De 25-delige lijn debuteert in het najaar van 2024 in de Sphere-showroom tijdens Paris Fashion Week, zo meldt WWD.

Opvallend, surrealistisch en kleurrijk: de stijl van Charles de Vilmorin in een notendop. Voor de ready-to-wear collectie van zijn gelijknamige merk kiest de ontwerper een andere route: "Ik kan de indruk wekken dat ik een voorkeur heb voor couture en gekke silhouetten, maar prêt-à-porter is iets dat me altijd heeft aangesproken en me veel heeft geïnspireerd," vertelt hij aan WWD.

De nieuwe collectie confectiekleding zal uit 25 items bestaan. Te weten: jurken, denim shorts, overhemden, een trenchcoat, bomberjacks en een handvol bedrukte sjaals geïnspireerd op een gedicht van de Franse schrijfster George Sand. De prijzen van de items uit de collectie variëren tussen de 500 euro voor een bedrukt katoenen overhemd en rond de 2.000 euro voor een volumineuze trench met een voering van zijden.

De 26-jarige ontwerper heeft een opvallende cv. In april 2020 studeerde hij af aan L'Institut Français de la Mode. Hij gooide meteen hoge ogen als succesvolle couture ontwerper. In 2021 was hij finalist van de LVMH Prize for Young Designers. Kort daarna stelde Rochas hem aan als creatief directeur. In 2023 was hij gastontwerper bij Galeries Lafayette. De jonge ontwerper heeft vijf couture collecties op zijn naam staan.