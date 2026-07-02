Charles Tyrwhitt: Het Britse label over Pitti, nieuwe markten en de stap voorbij formele kleding

Charles Tyrwhitt presenteerde op Pitti Immagine Uomo zijn SS27-collectie met een duidelijke boodschap: het Britse merk, bekend om zijn verfijnde overhemden, is nu een compleet herenmodemerk met een wereldwijd bereik. In bijna vier decennia is het uitgegroeid van een Londense overhemden-specialist tot een volledige garderobe. Deze omvat maatwerk, knitwear, casualwear en accessoires. De collecties worden verkocht in meer dan twintig markten via eigen winkels, e-commerce, franchise, wholesale en licenties.

Direct na de beurs sprak Simon Gaffey, directeur internationale derde partijen bij Charles Tyrwhitt, met FashionUnited. Het gesprek ging over de internationale groei, de verschuiving naar smart-casual en wat een Tyrwhitt-overhemd onderscheidt. Ook kwam aan bod waar de handel het merk kan vinden.

Charles Tyrwhitt is opgericht vanuit de overtuiging dat alles begint met een goed overhemd, gemaakt op de Jermyn Street-manier. Hoe zou u het DNA van het merk vandaag de dag omschrijven?

Hoewel we zijn geëvolueerd tot een compleet herenmodemerk, is ons DNA onveranderd: mannen helpen zich goed te kleden met tijdloze stijl, uitzonderlijke kwaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het overhemd staat nog steeds centraal in alles wat we doen. Vandaag de dag bieden we echter een complete garderobe-oplossing, van maatwerk en knitwear tot casualwear en accessoires. Wat constant is gebleven, is onze toewijding om dingen goed te doen, op de Jermyn Street-manier: kwalitatief vakmanschap, oog voor detail en een onophoudelijke focus op de klant.

Beeld: Charles Tyrwhitt

U omschrijft het bedrijf als multi-country en multi-channel, actief in meerdere gebieden via eigen retail, e-commerce, franchise, wholesale en licenties. Hoe werkt dat model als concurrentievoordeel?

Ons model geeft ons zowel schaalgrootte als veerkracht. We zijn actief via eigen retail, e-commerce, wholesale, franchise en licentiepartnerschappen. Hierdoor kunnen we klanten ontmoeten waar zij het liefst winkelen. Tegelijkertijd stelt het ons in staat om op een kapitaalefficiënte manier nieuwe markten te betreden met behoud van merkconsistentie. De combinatie van sterke direct-to-consumer-capaciteiten en zorgvuldig geselecteerde lokale partners geeft ons een breed marktbereik naast diepgaande lokale expertise.

Internationale markten zoals de Verenigde Staten en Duitsland zorgen voor een aanzienlijk deel van de omzet. Op welke regio's richten jullie je hierna, en wat is de reden achter die volgorde?

Naast het Verenigd Koninkrijk blijven de Verenigde Staten, Duitsland en Australië zeer belangrijke markten voor ons. We richten ons echter steeds meer op versnelde uitbreiding in Azië, het Midden-Oosten en geselecteerde Europese gebieden. Recente ontwikkelingen in India, de VAE en Vietnam via franchisesamenwerkingen tonen de kracht van ons internationale model en de vraag naar premium Britse herenmode. We hebben ook onlangs gelokaliseerde websites gelanceerd in Zwitserland, Canada, Nederland, Scandinavië en Ierland. Tegelijk met Pitti hebben we een Italiaanse website gelanceerd. Dit gelokaliseerde model wordt de komende maanden verder uitgerold.

Onze volgorde wordt bepaald door een combinatie van marktomvang, demografische trends, de kwaliteit van partners en ons vermogen om een duurzame langetermijnaanwezigheid op te bouwen. We zijn vooral geïnteresseerd in markten met een groeiende middenklasse en welvarende consumentenbasis die waardering heeft voor kwaliteit, erfgoed en de Britse stijl.

Beeld: Charles Tyrwhitt

Jullie productmix is verschoven naar smart-casual, naast de formele kern. Wat drijft deze evolutie, en hoe komt dit tot uiting in jullie merchandising- en inkoopbeslissingen?

De levensstijl van klanten blijft evolueren. De terugkeer naar kantoor heeft een vraag gecreëerd naar kleding die verzorgd en veelzijdig is, maar niet per se formeel in de traditionele zin. Daardoor zijn categorieën als polo's, chino's, knitwear en casual maatwerk steeds belangrijker geworden naast onze formele basis. Onze merchandisingstrategie weerspiegelt deze balans: autoriteit behouden in formele kleding en tegelijkertijd categorieën uitbreiden waarmee klanten zich passend kunnen kleden voor werk, reizen en vrije tijd.

Overhemden blijven de basis. Wat onderscheidt een Charles Tyrwhitt-overhemd voor een vakpubliek echt op het gebied van pasvorm, stof en constructie?

Het begint met de pasvorm. We bieden meerdere pasvormen en kraagopties omdat we erkennen dat één maat, of één silhouet, niet voor elke klant geschikt is. We investeren ook veel in de kwaliteit van de stof. We gebruiken premium katoen en integreren prestatievoordelen zoals onze bekende strijkvrije technologie. Op constructieniveau ligt de focus op duurzaamheid, comfort en consistentie. Elk detail, van de kraagconstructie tot de stiknormen en afwerking, is ontworpen om een product te leveren dat uitzonderlijk goed presteert en een uitstekende waarde vertegenwoordigt. Onze iconische strijkvrije katoenen overhemden zijn een toonaangevende marktleider binnen de categorie geworden.

Beeld: Charles Tyrwhitt

De collectie die jullie naar Pitti brachten: wat zijn de opvallendste stukken of thema's dit seizoen, en hoe geeft dit aan waar de collectie naartoe gaat?

De collectie weerspiegelt de voortdurende samensmelting van smart en casual kleding. We toonden verfijnd maatwerk, hoogwaardige casualwear en veelzijdige laagjes-items die geschikt zijn voor meerdere gelegenheden. De overkoepelende richting is er een van moeiteloze verfijning: producten die comfort en praktisch gemak bieden zonder concessies te doen aan stijl. Het weerspiegelt de manier waarop onze klanten vandaag de dag leven en laat zien hoe het merk blijft evolueren terwijl het trouw blijft aan zijn erfgoed.

Wat was de reactie van inkopers en partners op de beurs, en heeft Pitti gesprekken geopend in nieuwe markten of kanalen?

Pitti Uomo blijft een van de meest invloedrijke herenmodebeurzen ter wereld. Het is een belangrijk trefpunt voor wereldwijde inkopers, distributeurs en partners, wat het centraal stelt in onze wholesale- en internationale ontwikkelingsstrategie. De reacties waren dit keer zeer bemoedigend. De SS27-collectie genereerde ons hoogste bezoekersaantal sinds we op de beurs exposeren, ondersteund door een vernieuwde stand en sterke betrokkenheid van inkopers.

We verwelkomden bestaande partners uit markten als het Verenigd Koninkrijk, India, de Verenigde Staten, Australië en Griekenland. Tegelijkertijd openden we gesprekken met een aantal potentiële nieuwe partners in Spanje, Duitsland, Ierland, Japan en Latijns-Amerika. Misschien wel het belangrijkste is dat het evenement de wereldwijde aantrekkingskracht van ons aanbod bevestigde en gesprekken op gang bracht in zowel gevestigde als opkomende markten.

Waar kan de handel het merk buiten Pitti vinden en ermee in contact komen via jullie winkelnetwerk, e-commerce en partnernetwerk, en waar moet de industrie de komende seizoenen op letten?

Handelspartners kunnen in contact komen met Charles Tyrwhitt via ons retailnetwerk, e-commerceplatform, groeiende internationale franchise-netwerk en uitbreidende wholesale-partnerschappen. We zijn momenteel actief in meer dan twintig markten via een combinatie van eigen en partnerkanalen, waaronder tien wereldwijde warenhuisexploitanten.

Vooruitkijkend moet de industrie letten op voortdurende internationale uitbreiding, verdere ontwikkeling van onze casualwear- en maatwerkcategorieën, en doorlopende investeringen in het creëren van een echte omnichannel klantervaring. Bovenal kunnen ze verwachten dat we gefocust blijven op wat Charles Tyrwhitt altijd succesvol heeft gemaakt: een uitzonderlijk product, uitstekende waarde en naadloze kanaalbetrokkenheid. We helpen mannen altijd om er op hun best uit te zien en zich zo te voelen, waardoor het voor hen gemakkelijk wordt om zich goed te kleden.

Beeld: Charles Tyrwhitt

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