Chef Miljuschka Witzenhausen lanceert eigen kledingcollectie met Wehkamp

Miljuschka Witzenhausen lanceert een eigen kledinglijn. ‘Miljuschka by Wehkamp’ is vanaf 13 november verkrijgbaar bij e-tailer Wehkamp, zo is te lezen in een persbericht. Het gaat om een langdurige samenwerking tussen Wehkamp en de Nederlandse chef.

De eerste collectie bestaat uit 6 limited edition jurken in maat 36 tot en met 56. Prijzen voor de items starten vanaf 79 euro, zo licht een woordvoerder van Wehkamp toe desgevraagd. “De komende jaren zullen Miljuschka en Wehkamp meerdere inspirerende collecties lanceren. Deze stap past in de ambitie van Wehkamp om klanten een assortiment te bieden dat nergens anders te vinden is,” aldus het persbericht. In maart 2021 staat al de lancering van een lente/zomer collectie op de agenda.

Glenn Taylor, Chief Buying and Sales Officer bij Wehkamp in het persbericht: “Deze kledinglijn past perfect bij onze klant, we zijn blij dat we dit samen met Miljuschka kunnen lanceren. De feestelijke jurken collectie is een voorproefje van de ‘Miljuschka by Wehkamp’ collectie die we in maart lanceren. Wij willen onze klanten een inspirerend assortiment bieden, en dat gaat met deze collectie zeker lukken!” Witzenhausen voegt daar aan toe: “Ik ben zó ontzettend blij met deze meerjarige samenwerking! Het is geen geheim dat een eigen kledinglijn met inclusieve maatvoering bovenaan mijn wensenlijstje stond. Wehkamp is voor mij de juiste partner op het gebied van productontwikkeling, creativiteit, ondernemerschap én hun indrukwekkende online aanwezigheid!”.