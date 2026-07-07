Christelle Kocher lanceert samenwerking met Levi's tijdens Paris Haute Couture Week

Het Amerikaanse denimmerk Levi's lanceert tijdens Paris Haute Couture Week een samenwerking met Christelle Kocher, artistiek directrice van Maison Lemarié. De collectie toont ‘een radicale herinterpretatie van denim’.

De tiendelige collectie herinterpreteert Amerikaanse denim door ‘de lens van Franse couture savoir-faire’, aldus Levi's in het persbericht. De inspiratie is afkomstig van Kochers ‘couture-à-porter’-filosofie.

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors

De collectie is volledig ontwikkeld met denim als kernmateriaal. De basis is een verkenning van textielmanipulatie en handwerk, waarbij de grenzen van denim worden verlegd door verenwerk, handborduurwerk, plissé-draperieën, bloemconstructies en sculpturale stofbewerkingen.

Het resultaat is dat Kocher de kenmerkende stijlen van Levi's, zoals de 501-jeans en het Type II-jack, transformeert tot ‘zeer verfijnde couturstukken’. Deze hebben verenafwerkingen, borduurwerk en sculpturale details. De collectie omvat ook verfijnde silhouetten, van gedrapeerde zwarte denimjurken tot opvallende hoofddeksels.

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors

Levi’s debuteert op Paris Haute Couture Week met Christelle Kocher

De capsule creëert een dialoog tussen alledaagse denim en couture. De collectie bevat complex plisséwerk, veren- en bloemconstructies, delicate kantapplicaties, met hars gecoate denimfragmenten en leren borduursels.

Hoogtepunten zijn onder meer een jurk volledig van veren, gecombineerd met een bijpassende cape. Deze cape combineert denim, kant en hars tot ‘rijk gestructureerde oppervlakken geïnspireerd op vissenschubben’. Andere stukken bestaan uit gelaagde denim plissévormen die abstracte bloemenbustiers vormen. Coutureborduurwerk transformeert klassieke tops, overhemden en losse denimstukken tot luxueuze avondkleding.

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors

In een reactie op de samenwerking zei Kocher: “Het was een voorrecht om deze twee teams samen te brengen en deze collectie tot leven te zien komen. Deze capsule weerspiegelt mijn leven tussen de Verenigde Staten en Frankrijk, twee landen die mijn creatieve energie voeden.”

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors

Mathilde Vaucheret, vicepresidente marketing en merkbeleving Europa bij Levi's, voegde toe: “Levi's voor het eerst naar de Paris Haute Couture brengen is een belangrijk moment voor ons. Met meer dan een eeuw geschiedenis achter het merk, voelde de samenwerking met Christelle Kocher als een natuurlijke stap. Zij brengt een uitgesproken Parijs perspectief met een moderne inslag die ons denimerfgoed aanvult.”

“Haar ‘Couture-à-Porter’-visie is de perfecte manier om het vakmanschap van denim naar een hoger niveau te tillen. Met deze samenwerking blijven we ons iconische merk naar nieuwe culturele ruimtes in Europa brengen.”

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors

Christelle Kocher voor Leviʼs Beeld: Leviʼs, fotograaf Kayla Connors