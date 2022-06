Christian Louboutin lijkt zaak tegen Amazon niet te winnen

Amazon is niet verantwoordelijk voor de verkoop van namaak Louboutin schoenen op hun platform, zo heeft de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) vandaag beoordeeld volgens een persbericht van het Europese Hof van Justitie. Het adviserende oordeel komt nadat Louboutin in 2019 een procedure aanspande tegen Amazon wegens de verkoop van kopieën via het platform.

Amazon zou volgens de uitspraak niet verantwoordelijk zijn voor de verkoop van producten door derde partijen, die de namaak Louboutin schoenen via het platform aanbieden. Adviezen van de advocaat-generaal worden gewoonlijk opgevolgd door het Hof van Justitie van de EU. Mocht het Hof de uitspraak inderdaad opvolgen, dan zal Amazon gerechtigheid moeten zoeken bij deze individuele, derde verkopers.

Louboutin spant al jarenlang rechtszaken aan tegen producenten van schoenen met rode zool. Afgelopen april verloren zij ook nog een rechtszaak in Japan, tegen Eizo Collection Co., Ltd. Ook spanden ze eerder een rechtszaak aan tegen het Nederlandse Van Haren.

De zaak wordt momenteel in beraad genomen en over enkele maanden zal er een definitieve uitspraak worden gedaan.