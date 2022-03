Christian Wijnants lanceert eyewear capsule collectie met Yuma Labs

Belgisch ontwerper Christian Wijnants heeft de handen ineen geslagen met duurzaam eyewearmerk Yuma Labs. De twee presenteren een capsule collectie, zo blijkt uit een persbericht van beide merken.

In de collectie zit, naar eigen zeggen, 's werelds eerste zonnebril uit gerecycleerd acryl. Het materiaal bestaat uit dertig procent uit consumentenafval en voor 70 procent uit pre-consumer afval. Na gebruik kan de zonnebril volledig gerecycled worden. De capsule bestaat uit één brillenmontuur dat verkrijgbaar is in drie kleuren; zwart, diepblauw en transparant. Het montuur heeft grote glazen en een golvend frame.

De Christian Wijnants x Yuma Labs zonnebrillen kosten 265 euro per stuk en zijn vanaf eind maart verkrijgbaar in Christian Wijnants boetieks en op de website van het Belgische modehuis.

De samenwerking is onderdeel van A/part, een initiatief naar aanleiding van de heropening van het Modemuseum van Antwerpen waarbij twintig collabs werden opgezet tussen Antwerpse shops en creatief talent uit diverse sectoren.