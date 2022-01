Christine Boland over SS23: “De metaverse krijgt een tegenreactie door verademende eenvoud”

“Voor een rups is het nodig om in een cocon te gaan om een vlinder te worden. Een metamorfose te ondergaan. Opmerkelijk genoeg zijn er in die cocon ook virussen nodig om dit proces mogelijk te maken,” aldus trendforecaster Christine Boland tijdens haar webinar voor SS23 die bijpassend genoeg de naam Meta Morphosis heeft gekregen. Dat de wereld meerdere grote veranderingen doormaakt werd al eerder benadrukt door de trend forecaster, maar nu wordt steeds duidelijker welke kant de wereld opgaat.

“Deze tijd vraagt veel veerkracht, creativiteit en innovatie,” zo vertelt Boland aan het begin van de webinar. Daarvoor is het nodig om goede energie en inspiratie te hebben en zich sterk te voelen. Voor die inspiratie hoopt Boland te zorgen met haar trendanalyse voor zomer ‘23. FashionUnited selecteert meerdere inzichten voor u.

Harmonie speelt boventoon in SS23

Diverse elementen kwamen meerdere keren terug in de stromingen die Boland met haar team heeft vastgesteld. Een van de terugkerende factors was het pak. “Tegenwoordig noemen we het niet meer het mannenpak. Het is gewoon ‘een pak’,” aldus de forecaster. Wel voegt ze er aan toe dat het pak ideaal in de trend ‘embracing ambiguity’ past. In deze trend draait het om contrasten die wonderbaarlijk genoeg nog steeds in harmonie zijn. Zo kan een pak, dat doorgaans vrij rigide en strak is, gecombineerd worden met een item dat juist sensualiteit uitstraalt. Denk aan een kanten item, een korset of iets doorschijnends. Of het pak zelf kan een sensuele uitstraling krijgen door het materiaalgebruik.

Harmonie is sowieso een grote factor in de trendforecast van Boland voor SS23. Voorgaande seizoen kwamen juist de onverwachte contrasten meer naar voren, zoals de combinatie van materialen of juist de mix van kleuren. In vorige seizoenen ging het om het schuren van combinaties, nu steken de verrassende elementen minder af dan voorheen. Harmonie speelt de boventoon.

Prabal Gurung SS22, via Catwalkpictures.com

Stella McCartney SS22, via Catwalkpictures.com

Nanoverse van de natuur grote invloed voor SS23

Zoals altijd is de natuur een grote invloed. Echter is het dit keer meer abstract, op nano-niveau. Wanneer men inzoomt op diverse processen en structuren in de natuur, dan komen er wonderlijke werelden naarvoren. “We gaan de natuurlijke intelligentie steeds meer waarderen,” zo voorspelt Boland. Dan kan men aan patronen en kleuren denken die ontwerpers inspireren, maar ook het gebruiken van natuurlijke materialen om stoffen te kleuren krijgt meer aandacht. De afgelopen jaren hebben er al diverse innovaties het licht gezien waardoor het mogelijk is met pigment uit schimmels kleding te kleuren. De natuur komt in de trends voor SS23 ook terug door de vormen en volumes. Denk bijvoorbeeld aan golvende stoffen door middel van plooien, of juist wolkerige volumes met behulp van drawstrings, en vergeet vooral de waterige kleuren niet.

Alberta Ferretti SS22, via Catwalkpictures.com

Alberta Ferretti SS22, via Catwalkpictures.com

Een opvallend element dat veelvuldig terugkeert is de hoge ‘craft’ factor. Zo komen er veel versies van macramé terug in een trend die Boland ‘creating cultures’ noemt. Het is een ware vermenging van culturen waaruit een nieuwe vormentaal ontstaat, aldus de trendforecaster. Naast macramé is er veel vlechtwerk te zien, maar is er ook plaats voor een veelvuldigheid van franjes.

Christine Boland over SS23: “Tegenreactie op de metaverse door middel van 2D-look”

Wellicht de opvallendste trend is de tegenreactie op de metaverse. Het is geen geheim dat de afgelopen tijd de metaverse overal opdook. Voor wie nog niet bekend is: de metaverse is een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. Meerdere modebedrijven sprongen de afgelopen maanden de virtuele wereld in. Maar juist die overvloed van 3D en digitaal zorgt voor een behoefte aan iets simpelers. “Naïf maar niet kinderachtig,” aldus de trendforecaster. Deze behoefte vertaalt zich bijvoorbeeld naar een meer 2D-uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan prints van gespen op schoenen of kleding, waar dus in werkelijkheid geen gesp is. “Het is een verademende eenvoud. Het is een verademing van alle complexiteit om ons heen.” Deze trend is zeer figuratief en maakt gebruik van meerdere intense kleuren.

Coach SS22, via Catwalkpictures.com

Coach SS22, via Catwalkpictures.com

Zoals altijd geeft Boland de aanwezigen genoeg om over na te denken. Gelukkig hoeft men niet met álles aan de slag. De forecaster herhaalt het advies dat men moet kijken wat hen aanspreekt, wat blijft hangen, en daar dan mee verder te gaan. We zullen nog enkele seizoenen moeten wachten om te zien wat bij merken, ontwerpers en retailers is blijven hangen voor SS23, maar de keuze is in ieder geval reuze.