Christine le Duc maakt aanschaf items uit modeshow direct mogelijk via streamingplatform Snetch

Het Nederlandse ondergoedmerk Christine le Duc maakte bij haar modeshow gebruik van streamingplatform Snetch, waardoor consumenten kledingstukken sneller kunnen aanschaffen. Christine le Duc is het eerste merk uit de lingeriebranche dat gebruikmaakt van dit platform bij een show. Dat maakt het merk bekend in een persbericht.

De show vond afgelopen vrijdag plaats in Hotel Arena in Amsterdam. Over de catwalk liepen onder andere model Kim Feenstra en tv-persoonlijkheid Maria Tailor, uit The Real Housewives of Amsterdam. De beelden zijn nu te zien op Snetch. Bij het bekijken van de video’s kan de consument op een look klikken en de afzonderlijke items en bijbehorende prijzen direct zien.

Wanneer de consument besluit het item te kopen, wordt hij of zij doorgelinkt naar de productpagina op de website van Christine le Duc. Daar kan het aankoopproces beginnen. De show wordt in delen geüpload op de website van Christine le Duc op maandag 29 mei, zondag 4 juni, zondag 11 juni en zondag 18 juni. De gehele video is nu al te bekijken op Snetch.

Christine le Duc werkt dit jaar aan een rebranding, zo vertelde brandmanager Alissa Askander in maart aan FashionUnited. Het lingeriemerk wil af van het imago van een ‘stoffige sekshop’ en wil vrouwen in hun kracht zetten. Hierin worden verschillende type vrouwen meegenomen, onder andere op het gebied van lichaamsvorm en leeftijd. Dat was terug te zien in de keuze van modellen voor de show.