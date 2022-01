Circle of Trust zet in op duurzame productie met het Responsible Choice Program

Verantwoord produceren gaat over méér dan alleen het gebruik van duurzame materialen. Circle of Trust riep daarom het Responsible Choice Program in het leven. De focus van het programma ligt op het creëren van duurzame, kwalitatief hoogwaardige producten met een lange levenscyclus en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Bewustzijn creëren rond duurzaamheid in de breedste zin van het woord, dat is het doel van het Responsible Choice Program van Circle of Trust. Binnen dit programma staan vier aspecten van duurzaamheid centraal: materialen, sociale verantwoordelijkheid, kwaliteit en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Groenste weverij van Europa

Circle of Trust hanteert strenge kwaliteitseisen als het gaat om stoffen en materialen. Biologisch katoen is een veelgebruikt materiaal voor de tops en shirts. Daarnaast maakt het merk onder andere gebruik van gerecycled polyester, afkomstig uit PET-flessen. Ook een deel van de denimstoffen valt onder het Responsible Choice Program; deze worden geproduceerd met minder water, chemicaliën en elektriciteit. Sommige jeans worden gemaakt van Candiani-stoffen. Het Italiaanse bedrijf Candiani staat bekend als de ‘groenste weverij’ in Europa en het hoofdkantoor bevindt zich in een milieubeschermingsgebied.

Sociaal verantwoord geproduceerd

Circle of Trust maakt gebruik van gerecyclede en biologisch afbreekbare verpakkingen. De brandstore gebruikt uitsluitend papieren tassen. Duurzaamheid gaat ook over sociale verantwoordelijkheid: Circle of Trust werkt met fabrikanten die zijn aangesloten bij het BSCI-keurmerk. Dit keurmerk biedt bedrijven een gedragscode aan. De BSCI-gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers wereldwijd beschermen. Denk aan maatschappelijk verantwoordelijk beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, maar ook aan het tegengaan van dwang- en kinderarbeid.

Products that are made to last

Duurzame materialen en een verantwoorde productie zijn slechts twee aspecten van het Responsible Choice Program. Een lange levensduur van de producten is daarnaast essentieel: duurzaamheid in de letterlijke betekenis van het woord. Kwaliteit staat bij Circle of Trust hoog in het vaandel. Alle producten moeten aan strenge maatstaven voldoen. Niet voor niets luidt de missie van het merk: ‘Products that are made to last’. Achter de schermen zijn de design- en productieteams continu bezig met research en innovatie. Deze duurzame innovaties en stoffen worden toegepast op de producten om deze een nog langere levenscyclus te geven.

Duurzaam tienjarenplan

Het Responsible Choice Program is onderdeel van een langetermijnvisie. Eén van de doelstellingen is dat binnen tien jaar driekwart van de gebruikte materialen duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Zo wil Circle of Trust nog meer gebruik gaan maken van gerecyclede materialen voor de collecties, denk aan gerecycled polyester. Ook zal driekwart van de denimcollectie op een duurzame manier worden geproduceerd, met minder water, chemicaliën en stroom én door grotendeels gebruik te maken van Candiani-denim.

Onderdeel van het tienjarenplan is ook dat Circle of Trust toewerkt naar het gebruik van uitsluitend gerecyclede verpakkingsmaterialen.

Grote toekomstambities

Waar nu zo’n vijftig procent van de collectie wordt geproduceerd in Europa, moet dat binnen tien jaar 75 procent zijn. Door een groot gedeelte van de productie naar Europa te verplaatsen, kiest Circle of Trust bewust voor ‘nearshoring’: productie dichter bij huis. Ook wat leveringen betreft zoekt het merk naar de meest duurzame mogelijkheden, bijvoorbeeld met DHL Green. Overgebleven voorraden worden op een duurzame manier hergebruikt, verkocht via outletplatform Otrium of via de outletsectie op de eigen website. Door te verduurzamen op alle fronten, weet Circle of Trust zijn ecologische voetafdruk steeds verder te verkleinen en maakt het zijn duurzame ambities waar.